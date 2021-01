El Cadete de Fútbol Sala gana por 8-4 al Carcabuey y el Infantil de Baena por 7-1 contra la Fundación Lucena B

Sábado de victorias

D. MORALES / ANDALUCÍA DIGITAL

Jornada atípica, ya que tres equipos no pudieron disputar sus partidos en casa, el Benjamín y el Senior de Futbol, que les enfrentaba contra el Sporting de Benamejí, y este municipio el cual se encuentra muy afectado por covid-19, suspendió todos los emparejamientos de sus equipos.Por su parte el Senior Sala, también tuvo que suspender su emparejamiento contra el 3er clasificado, el Ogijares FS, ya que problemas internos de la entidad granadina, han llevado a renunciar a la participación y retirarse de competición.El resto de emparejamientos de los equipos locales fueron los siguientes, el Cadete de Fútbol Sala, que en la tarde del viernes tuvieron su debut en casa en esta competición, tras la derrota en la primera jornada ante el Carcabuey, querían y así hicieron dedicar una victoria a los 70 aficionados que se dieron lugar en el Juan Carlos I de Baena ante el equipo CD Menciana por 8-4.El partido no comenzó muy bien para los nuestros, que en los primeros minutos, se vieron desbordados por el juego de los pupilos de Juanjo Gordillo, técnico local y que dirige a los muchachos mencianos, conjuntamente con Antonio J. Carrillo (Tetur), jugador el equipo Senior del Baenense de Futsal.Prueba de ese dominio, llegó el primer tanto, 0-1 anotado por Victor Jimenez en el minuto 14, que en el 16 aumentarían la ventaja con el segundo gol, de Jesús Montes, pero en un exceso de confianza, y tras andarse "pillo", Vicente Hueto, sacó rápido de centro, pillando al portero aún descolocado regresando de la celebración, e hizo subir el 1-2 al marcador. A continuación, en el minuto 17 Samuel Alguacil, hizo subir el 1-3, al que rápidamente se le dío respuesta por parte de los nuestros, y en dos jugadas seguidas, Juan Antonio Cano, hace las tablas en el marcador 3-3, resultado con el que se llega al descanso.La segunda mitad, nada tuvo que ver con la primera, mucho mas dominio por parte del equipo local, que en el minuto 22, Juan Antonio Cano, consigue el 4-3. Y tras las grandes intervenciones bajo palos tanto de Andrés Salamanca como de Felipe Gutierrez, porteros locales, que las acometidas mencianas, es Vicente Hueto en el 27, el que incrementa la ventaja en 5-3. A continuación David Morales hace el 6-3 tras jugada personal sorteando a la defensa menciana, en el 28, el cual sería contestado por Samuel Alguacil en el 30 anotando el 6-4 que apretaba algo el marcador.Ya en el tramo final, en el 34, Javier Jesús Muñoz hace el 7-4 y por último en el 38 Juan Antonio Cano, hace su cuarto gol en su cuenta personal y cierra el marcador con el 8-4 final, que hacen que nuestro equipo sume sus primeros 3 puntos en liga y se situe en cuarta posición en la clasificación.En la mañana del Sabado a las 12,00. Nuestro equipo Infantil, se enfrentaba al Fundación Lucena B, equipo que marchaba como farolillo rojo, al que se le arrolló con un contundente 7-1 final. Desde el comienzo del partido, se notó gran diferencia de nivel entre los nuestros y los jugadores lucentinos, que vieron pronto como Javier Cruz en el minuto 16 abría el marcador.Seguidamente en el 20 es Francisco Jose Ruz, el que hacía el 2-0, y que repetiría en el 29 para hacer el 3-0. Nada mas sacar de centro tras el gol, Alvaro Cruz, hizo el cuarto, y que también repetiría en el 33 para hacer el 5-0, resultado con el que se llegaría al descanso. Tras la reanudación, el ritmo de juego, se relajó, y no fue hasta el minuto 52 en el que Javier Cruz, hizo el 6-0. Maquillaron el resultado los jugadores de Lucena en el 66 tras un penalty el cual lo lanzó y anotó el jugador El Mehdi El Bacha Boujamaa, y ya en las postrimerías el partido en el 73, David Civantos hizo el 7-1 final. Victoria clara y sin paliativos, ante un flojo rival, que coloca a nuestro infantil en 4ta posición con 6 puntos.Por la tarde el Sabado, jugó nuestro Juvenil, contra el Ciudad de Córdoba Gaspar Galvez, rival asequible a priori, pero que en una gélida tarde noche de sábado plantó cara a nuestro equipo, el cual no enlazaba el juego al que nos tiene aconstumbrados. Prueba de ello es que llegamos al descanso con el 0-0 inicial.No fué hasta el minuto 70, gracias al Carlos Marquez, el que abriera el marcador, y ya una vez abierta la lata, pudieron 5 minutos mas tarde en el 75 Alonso Rodriguez el que hiciese el 2-0, y en el 80 Francisco Albendín el 3-0. A falta de 5 min. para la finalización del encuentro, Marcos Gonzalez de penalty maquilló el resultado para el equipo de la Capital poniendo el 3-1 final, que hace que los nuestros se coloquen cuartos en la clasificación con 6 puntos.