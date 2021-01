Ana Naranjo (Adelante Andalucía) "la situación del médico de Albendín es difícil de concebir en pandemia"

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

La parlamentaria de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, visita la sede de Izquierda Unida en Baena para tratar temas que el grupo municipal ha venido reivindicando como el de una plaza fija para el médico de Albendín y un sistema de cobro para la Ayuda a domicilio. El portavoz de Izquierda Unida, David Bazuelo, apunta que la moción para dar estabilidad al médico en la pedanía ya fue aprobada en pleno por unanimidad, pero que ahora surge una nueva incógnita ante el traslado a otro destino del sanitario que actualmente cubre la plaza.“El médico que está cubriendo esa plaza de manera interina se va a trasladar en breve y nos dicen que les digamos el nombre de un médico y se contrata, pero entendemos que tiene que haber una bolsa de empleo y un procedimiento”, explica Bazuelo, quien reitera que su grupo lleva ya tiempo denunciado la situación de inestabilidad del médico de Albendín y reivindicando su importancia.En cuanto a la Ayuda a domicilio, explica, “hemos lanzado una propuesta para que la empresa pueda emitir las facturas de manera quincenal, buscando que no pase lo que está ocurriendo, que las trabajadoras no cobran”. Esta misma semana está previsto que se reúnan con las trabajadoras después de haberlo hecho ya con la empresa.Por su parte, Naranjo apunta que no entienden que el “gobierno andaluz no esté vacunando a las trabajadoras, ni se les esté haciendo las PCR cuando son personal de alto riesgo y en contacto con personas mayores”. Y añade que sólo en la provincia de Granada están siendo tratadas como personal técnico sanitario.“Hace falta un cambio en las políticas del gobierno de Andalucía que defienda nuestros servicios públicos y una apueste por ellos”, así destaca las carencias en “la atención primaria que está saturada y los sanitarios denostados” y pide “mejora para los profesionales de este sector”.“Una situación como la del médico de Albendín es difícil de concebir cuando estamos atravesando una pandemia”, añade, señalando la importancia de reforzar el personal, “que pasa por una mayor inversión que viene de fondos europeos y del Gobierno de España”.