Sake conquista el título de 'Mejor escritor de graffiti 2020' que concede el medio de Cultura Urbana, IAMRAP

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El graffitero local anunciaba en sus redes sociales que “ya era oficial”. Ha conseguido el título que concede el medio especializado en Cultura Urbana, IAMRAP, al ‘Mejor escritor de graffiti 2020’. Ante lo cual reconocía estar muy emocionado, “años de trabajo que dan sus frutos, ilusiones y objetivos que se materializan y que me hacen seguir con más ganas e ilusión que nunca”.Baena Digital le entrevistó cuando se abrió el plazo de votación de estos premios, que en este 2020 celebraban su primera edición, centrados en la cultura urbana y el hip hop, y por entonces ya tenía la esperanza de alzarse con el título, “me muestro esperanzado porque parte del veredicto final, o casi todo, depende de la votación del público y la verdad es que estoy recibiendo mucho apoyo cosa que agradezco a los vecinos de Baena, Albendín y otros pueblos que me están votando”.Aunque reconocía entonces que no lo tenía fácil, pues en su categoría competía con otros cuatro graffiteros que llevaban mucho tiempo y con una gran trayectoria. “Uno de ellos, Miedo12 fue uno de los seleccionados, igual que yo, para participar en un festival el año pasado en Ciudad de México y Cancún, de España sólo fuimos ese chico de Valencia y yo. Suso33 es una eminencia, uno de los pioneros en este campo. Musa 71 una de las pioneras del graffiti y es un elemento a destacar dentro del panorama nacional y Den xl tuvo mucha presencia en Vitoria en el año 2000”.Orgulloso de su logro, este premio significa un reconocimiento por su dedicación a este oficio desde hace más de una década, “estos premios están destinados a visibilizar a los artistas que trabajamos en la cultura urbana, como llevo haciendo desde hace quince años”.Por último, y con el título ya conquistado, sólo le quedaba lanzar un mensaje “dar las gracias a todos los que votasteis por mi candidatura, a los que me apoyan desde el inicio, a los que han llegado ahora, a los que confían en mi trabajo, a todos y cada una de las personas que dedican tiempo en valorar y compartir mi trabajo, y en especial al pueblo de Baena por ese apoyo incondicional año tras año”.