PSOE opina que el borrador de presupuestos del 2021 "no se adapta a la realidad socio-económica actual"

Ronda de contactos

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

“Una vez más terminamos el año sin presupuestos municipales”. Con estas palabras empezaba la rueda de prensa en la que el PSOE explicó que el equipo de gobierno no ha comunicado nada más sobre el borrador presupuestario del ejercicio 2021 desde el pasado 24 de noviembre. “Nadie se ha puesto en contacto con nosotros ni ha habido ningún avance”, explicó José Andrés García Malagón, portavoz socialista, quien añadía sobre el contenido: “Esperamos que sea una mala broma asociada a la precipitación”.El concejal, Francis Plazas,continuó con la presentación de un borrador que consideran “bochornoso”. La pasada semana se convocaba una junta de portavoces “donde se nos emplazaba a una reunión próximamente porque tenían mucha prisa en llevar a cabo las negociaciones para cerrar los presupuestos”, pero aseguraban que una semana después continuaban sin noticias.El PSOE apunta, tras haber analizado el borrador, “que no se ha tenido en cuenta la realidad socio-económica que nos ha tocado vivir actualmente”. Para los socialistas vuelven a ser unos presupuestos continuistas, “como ya ocurriera con el del 2020”, donde dicen que no se ha contemplado un “plan de choque” por lo que entienden que no se está dando “una respuesta adecuada a los comerciantes”.Plazas subrayó la “falta de capacidad de trabajo, de proyecto y de negociación” y anunció que el PSOE se encargará de realizar una ronda de contactos con las asociaciones de Baena para recoger sus necesidades. Además, hizo un repaso por las partidas que echan en falta o que han visto reducida su aportación como son, “la reducción de la contratación del personal en aparcamientos públicos con 30.000 euros menos, la reducción de contratación de personal para los servicios turísticos, la bajada de promoción de empleo o la bajada de la partida para actividades deportivas, culturales y festejos”. Y añadió que preguntarán por qué “suben desproporcionadamente los gastos en salud y educación”.Pero, principalmente, les parece grave que “se hayan eliminado de un plumazo los planes de solidaridad en unos presupuestos que llaman sociales”. De esta manera, según apuntó, “desaparecen la partida de Plan de Empleo Verde y el Plan de Mejora de Ciudad que se utilizaban para, entre otros, dar trabajo a mujeres de zona agrícola que no podían optar a peonadas suficientes para optar al subsidio”.El concejal socialista afirmó que el PSOE “por responsabilidad” siempre trabajará por los intereses de Baeana y de Albendín, contradiciendo así las acusaciones de la alcaldesa de que “los socialistas no trabajan por el pueblo y que está en contra de todo”. Por eso, exigió al equipo de gobierno que se les convoque a la mayor brevedad posible para continuar con las negociaciones del presupuesto del 2021 que se prolongarán durante varias semanas, concluyó.