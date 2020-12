PSOE e IU presentan una moción para reclamar una plaza de médico interino en el ambulatorio de Albendín

Sin servicio de urgencias

Centro de salud de Albendín

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

PSOE e Izquierda Unida han presentado hoy una moción conjunta para pedirle a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía que la plaza de médico en Albendín sea “declarada una interinidad” y darle así estabilidad a la atención primaria. “Una moción que nace del acuerdo adoptado por unanimidad en la junta vecinal de la pedanía”, explicaba el portavoz de IU, David Bazuelo.Un problema que, según apuntaba el portavoz socialista, José Andrés García Malagón, “Albendín viene reclamando desde hace tiempo porque se considera una cuestión imprescindible”. De esta manera, apuntaba que desde la jubilación del médico del ambulatorio de Albendín “el servicio está siendo bastante precario” ya que incluso hay días en los que no hay presencia de ningún profesional en la pedanía por las guardias y días de descanso del único médico interino que hay en este momento.Además, recordaba que a fecha 31 de diciembre termina el contrato del médico y a día de hoy no hay ninguna renovación. No obstante, apuntaba, “nos consta, gracias también al esfuerzo del centro de salud de Baena, que se ha ofrecido una renovación del contrato hasta abril”, pero denuncia que las condiciones laborales que está dando la Junta a los sanitarios “hace inviable, prácticamente, que un médico pueda cubrir una zona rural”.“Seguimos sin los horarios de urgencias adecuados” y reclaman “contar con una atención especializada durante algunos días, como es en el área pediátrica, ya que Albendín cuenta con más de 130 niños”. García Malagón señalaba que todas estas cuestiones siguen sin respuesta y, por eso, insta al resto de grupos políticos para que apoyen esta moción para darle estabilidad al médico en la pedanía.Bazuelo explicaba que hoy mismo se presentaba en el registro de la Delegación de Salud de Córdoba “las más de 900 firmas que se han recogido y validado en Albendín”, lo cual representa al 90% de los 970 vecinos de la pedanía. “Lo que pretendemos es que se solucione esta situación, porque ahora mismo el médico va renovando con contratos de tres meses, pero si le sale una mejor oportunidad puede pasar que Albendín se termine quedando sin médico”.Por último, en noviembre se acordó en el pleno de Baena retirar 15.000 euros que iban destinados a una obra para un campo de fútbol en Albendín y destinarlos a otra causa. “El PSOE, con el apoyo de IU, propuso invertirlos en el centro de salud de la pedanía. Ahora mismo no goza de itinerarios libres de covid, ya que comparten sala de espera con el resto de usuarios, los que están pendientes de hacerse un PCR tienen que esperar en un patio al aire libre… por eso pedimos que se ejecutara una obra de urgencia en la casa anexa para poder habilitar una sala de atención más adecuada”.García Malagón explicaba que le dio un voto de confianza a la alcaldesa, “quien se ofreció a hacerlo por reconocimiento extrajudicial para que fuera más rápido”, y aunque ha reconocido que empezaron muy bien, desde mediados de noviembre no han tenido más respuesta. Por eso piden premura al equipo de gobierno “porque es una obra que hace falta ya”.