La Cofradía Ntra. Madre y Patrona Virgen de Guadalupe inaugura su belén solidario en Amador de los Ríos

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

La Cofradía Ntra. Madre y Patrona Virgen de Guadalupe inauguraba este domingo su primer belén solidario en la calle Llana. Un nacimiento artesanal, montado enteramente por el Hermano Mayor, José Miguel García Cruz, que este año esperan que visite mucha gente porque han habilitado una zona para depositar alimentos que se donarán a Cáritas.“Se trata de un belén solidario con el que pretendemos, no sólo fomentar el espíritu navideño que tanta falta hace, sino también para ayudar a los que más lo necesitan, porque ahora vienen tiempos de crisis muy difíciles para muchas familias”. Por eso, se han unido a la labor de Cáritas, para aportar su pequeño granito de arena y han “colocado un banco de alimentos para que al finalizar la campaña navideña podamos contribuir”.“Aunque he sido yo el artífice le agradezco el apoyo a la familia y a los miembros y amigos de la Cofradía que también han prestado su ayuda para que esta obra se pueda llevar a término”. Un belén de esta magnitud implica prácticamente todo un año, entre la planificación y la elaboración de todas las estructuras, aunque las figuras sí son compradas. “Las más antiguas son los Reyes Magos, de los primeros belenes que montaba con mi madre en casa, y las más recientes el misterio”.El Hermano Mayor explicaba que el objetivo también es “promover un poco la cultura navideña y el espíritu en la localidad y animar al pueblo de Baena y a su gente a que pase por aquí a ver este nacimiento”, que fue bendecido el mismo domingo, día de su inauguración.A este acto asistió también la alcaldesa de la localidad, Cristina Piernagorda, quien reconoció que al verlo se había emocionado, “porque he encontrado un nacimiento muy bonito” y agradeció el esfuerzo de la Cofradía y su colaboración con una causa solidaria. Por ello, animó a toda la gente a pasar a verlo estas Navidades.