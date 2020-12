‘Érase la navidad’ es la web creada por el Ayuntamiento para que los niños contacten con los Reyes Magos

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Ya ha pasado Papa Noel y los niños han podido abrir sus regalos, pero aún queda una gran oportunidad para encontrar muchas más sorpresas bajo el árbol, el día de Reyes Magos. A pesar de que este año el Ayuntamiento ha tenido que suspender la tradicional cabalgata que reparte ilusión y caramelos entre los más pequeños de la localidad, desde la Delegación de Festejos han optado por una alternativa virtual de lo más creativa.A través de la página https://www.eraselanavidad.com/ tanto niños como mayores podrán volver a soñar. El concejal de Festejos, José Gómez, presentaba esta iniciativa, que lleva un gran esfuerzo detrás, para que este día tan mágico no quedara vacío. “Se trata de una web que va a estar disponible hasta el 15 de enero y cuyos contenidos se van a ir actualizando”.Añadió que esta Navidad será diferente pero no quieren que se pierda en la localidad el espíritu navideño. “Estamos en las primeras Navidades virtuales que creo que un Ayuntamiento va a presentar, yo me atrevería a decir en la mayoría de los puntos de España, porque hemos querido darle un toque muy digital que es la nueva era en la que nos vamos a sumergir con toda esta pandemia”.Una web llena de juegos, vídeos, fotos, anuncios antiguos y actuales, películas, e incluso un chat directo con los Reyes Magos a los que también podrán escribir la carta de manera online y será respondida personalmente a cada niño. Una forma de acercar la Navidad a los hogares ya que lo que más se recomienda este año es evitar aglomeraciones y quedarse en casa pero sin perder la esperanza. Por eso, invitan a visitar ‘Érase la navidad’ para seguir soñando.