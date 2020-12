Abierto ya el plazo de votación de los premios IAMRAP donde Sake está nominado como escritor de graffiti

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

entrevista al artista baenense, Sake Ieneka, que ha sido uno de los cinco graffiteros nominados en la categoría de ‘escritor’ de graffiti de los premios IAMRAP que celebran este año su primera edición, centrados en la cultura urbana y hip hop. Las votaciones ya están abiertas y, aunque el plazo se cerrará el próximo día 20 de diciembre, dado que es el público quien vota por el ganador de cada categoría, confía en traer el premio a Baena.—Estos premios están destinados a visibilizar a los artistas que trabajamos en la cultura urbana, como llevo haciendo desde hace quince años, pero la verdad es que no me lo esperaba.—Desconozco los criterios para elaborar el ranking en cada categoría, pero los cinco seleccionados de cada grupo han sido mencionados por un jurado especializado. Está un galerista de Contorno Urbano de Barcelona, un director de otra revista y otros tres miembros de diferentes redes, pero todos relacionados con la cultura urbana. Y viendo los clasificados imagino que han valorado la constancia diaria en el trabajo, la participación en eventos culturales y la obra en sí.—Un reconocimiento a mi constancia y persistencia en el trabajo. Para mí quiere decir que algo estamos haciendo bien. A pesar de que 2020 no ha sido mi mejor año y sí que lo fue 2019, lo tomo como una alegría porque hay que celebrar este tipo de anuncios en estos tiempos de pandemia.—Realmente somos escritores de graffiti, porque lo que hacemos es poner nuestro nombre en la pared. Lo que pasa que el graffiti ha sufrido derivaciones y ahora mismo, por ejemplo, yo no escribo mi nombre, hago retratos. Pero sí se hace ese ejercicio de escribir sobre la pared y los graffiteros somos, en un lenguaje más formal, escritores y nos denominamos así, aunque comúnmente somos conocidos como graffiteros. De hecho, cabe destacar que es el momento de la historia –en estos últimos años– cuando más se está practicando este ejercicio de caligrafía.—Los otros cuatro son personas que llevan mucho tiempo, de reconocida trayectoria. Uno de ellos, Miedo12 fue uno de los seleccionados, igual que yo, para participar en un festival el año pasado en Ciudad de México y Cancún, de España sólo fuimos ese chico de Valencia y yo. Suso33 es una eminencia, uno de los pioneros en este campo. Musa 71 una de las pioneras del graffiti y es un elemento a destacar dentro del panorama nacional y Den xl tuvo mucha presencia en Vitoria en el año 2000.—Me muestro esperanzado porque parte del veredicto final o casi todo depende de la votación del público y, aunque no comparto ese sistema de votación porque pienso que tiene que haber un jurado que lo decida, en este caso ya han determinado cuáles son los cinco mejores graffiteros para ellos y han dejado a elección del público el ganador de cada categoría. Y la verdad es que estoy recibiendo mucho apoyo cosa que agradezco a los vecinos de Baena, Albendín y otros pueblos que me están votando. Aún queda mucho, pero quizá consigamos que el premio se venga para el pueblo.