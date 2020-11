La oposición desiste de presentar la moción de censura, pero anuncian que “llegará más pronto que tarde”

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Tras una mañana de sobresaltos la oposición decidía, a diez minutos de que se celebrara el pleno para votar la moción de censura, retirarla porque ha asegurado David Bazuelo, portavoz de Izquierda Unida, que “queríamos presentar una moción de censura, pero siempre lo hemos hecho con transparencia pero tenemos que reconocer que es una batalla desigual, porque luchas contra tramposos”.“Pedir disculpas a los vecinos por la incertidumbre de estas últimas semanas y el espectáculo lamentable al que hemos asistido esta mañana”, comentaba David Bazuelo, portavoz de IU, pero añadía que “en el fondo ha sido buena porque hemos podido ver la realidad de lo que está pasando en Baena”. Desde nuestro grupo detectamos “cómo el equipo de gobierno baja los brazos y decide claudicar ante el señor Luis Moreno que es el que manda desde la sombra en el Ayuntamiento y eso no lo podemos permitir”.Niega rotundamente las acusaciones de que esta moción fuera ilegal “falso cumple con todos los criterios formales”. Aún así, han decidido retirarla porque asegura que “no queremos presentar una moción que tenga cualquier tipo de dudas, queremos llegar al gobierno totalmente limpios, por eso se ha entregado un documento desistiendo de la moción”. Para que no se celebre el pleno y no cuente la convocatoria y que, por tanto, más adelante “cuando los problemas jurídicos estén solucionadas podremos volver a presentarla”.Denuncian lo sucedido ante la “acusación palpable contra la compañera y por suerte están ahí los informes médicos que atestiguan que nuestra concejala no ha cometido ninguna irregularidad”. Por tanto, desde el grupo municipal de IU declaran “rota cualquier tipo de relación con el PP”.Por su parte, José Andrés García ha remarcado que “se han sobrepasado todos los límites que se pueden sobrepasar por parte de un equipo de gobierno y tendrá su aclaración en los tribunales y todas las cuestiones se dirimirán en un tribunal”.