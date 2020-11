Este fin de semana se inauguraba en Baena el primer centro de yoga y terapias alternativas, Nirvana Baena

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Este fin de semana se ha abierto un nuevo negocio en Baena. Cristina Marín, una empresaria baenense, presentaba su proyecto Nirvana Baena, un nuevo centro de yoga y terapias alternativas, el primero de este estilo en el municipio. Un proyecto que asegura Marín que “surgió del pueblo de Baena y su demanda”.Esta baenense que se había ido de la localidad en el 2007, jamás imaginó en poder abrir un centro así en su pueblo hasta que las circunstancias empezaron a cambiar. “Yo nunca he dejado de mostrar en redes sociales lo que estaba haciendo y estudiando y empecé a tener demanda de gente de Baena”.A pesar de que lo intentó en Málaga, el destino pensó que devolverla a su pueblo iba a ser la mejor oportunidad que tanto ella como sus ya clientes podían tener. Tras empezar con dos días a la semana de yoga y terapias puntuales, tuvo que ampliar horarios hasta que llegó la pandemia y pensó que cuando terminara el primer confinamiento podría inaugurar su propio negocio, “me di cuenta de que el lugar donde estaba desarrollando mi actividad se me quedaba pequeño”.Ahora, y tras más de seis años de preparación como terapeuta de reiki y de medicina alternativa, abre este centro donde se trabajará principalmente medicina china, acupuntura, quiromasaje… pero también yoga y meditación. “Cuando empecé ya no pude parar. De di cuenta de que podía ayudarme a mí y a otra gente con esta técnica de cuerpo y mente. Me metí en este mundo de sanación donde cada día me encontraba mejor y podía sanar a personas que llevaban mucho padeciendo un dolor”.Son muchos los que celebran la apertura de este negocio en un momento donde la salud está tomando el primer plano de la actualidad y donde tantas noticias hemos leído de empresarios que han tenido que echar el cierre. Un proyecto que no sólo piensa en el ahora sino también en el mañana “cuando todo esto pase, la idea es hacer también terapias de yoga al aire libre, altruistas, y poder ir a centros escolares a enseñarles técnicas de relajación”, ambiciosas metas para una emprendedora que ha demostrado que no la frena ni una pandemia.