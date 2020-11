El solar de 14.000 m², donde se encontraba el antiguo instituto, albergará 146 viviendas y empresas privadas

Sobre el solar

La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, visitó ayer Baena para informar sobre el futuro del solar del antiguo instituto ubicado en la calle Duque de Ahumada. Más de 14.000 m² que tienen pensado urbanizar en el año 2021 y cuyo proyecto estará incluido dentro de los presupuestos del próximo año.“Hace 10 años el Ayuntamiento de Baena compró este solar y desde entonces no se ha hecho absolutamente nada”, explicaba Casanueva, alegando que no producía económicamente rendimientos para la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y “era una constante molestia para los vecinos de la zona”.La alcaldesa, Cristina Piernagorda, apuntaba que cuando el PP estaba en la oposición “una de nuestras reivindicaciones era darle una solución a estos terrenos a los que se le pueden dar mucha utilidad” y así se lo trasladaban al equipo de gobierno entonces.Hace dos años, tal y como informa Casanueva, “pusimos a disposición un catálogo de todas las propiedades que tenía AVRA en Córdoba para poder ofrecerlo y para que de alguna forma las empresas privadas pudieran saber que teníamos ese suelo y mostraran su interés.Un interés manifestado durante este tiempo por varias empresas privadas, por lo que “hace unas semanas se ha empezado una modificación del plan especial para concentrar todo el suelo terciario donde pueda haber otras actuaciones que no sean viviendas”. Este solar que tiene suelo terciario, de vivienda y suelo dotacional seguirá albergando las 146 viviendas ya anunciadas, pero al concentrar el suelo donde puede haber otras actuaciones distintas, “se perfila como una parcela más atractiva para las empresas privadas que puedan estar interesadas”.Juan Ramón Pérez, director provincial de AVRA, explicaba que “han llegado diferentes ofertas pero la adjudicación será pública. Saldrá anunciado públicamente y las empresas que hayan mostrado interés licitarán, y el adjudicatario final será el que pueda implantarse”.Por último, añadió que cuando termine el trámite de reformulación, además de licitar las obras de urbanización, paralelamente, sacarán a licitación las parcelas resultantes también, “de forma que se pueda compatibilizar en el tiempo para acortar plazos de las obras de urbanización y las obras de interesados en el suelo terciario”. De esta manera, “se va a revitalizar la zona, lo que contribuirá a dinamizar el tejido económico y social del municipio que es el objetivo de la Junta”.