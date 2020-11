El PSOE reitera que la moción respetaba el Pacto Antitransfuguismo y no desiste de volver a presentarla

'Pacto de perdedores'

MARTA BAENA SANZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El PSOE de Baena ha ofrecido hoy una rueda de prensa para dar explicaciones sobre el “lamentable espectáculo” que se vivió ayer en el Ayuntamiento ante la presentación de la moción de censura. El día que había que votarla estuvo lleno de sobresaltos, motivo por el cuál la secretaria general socialista de Baena, María Jesús Serrano, ha pedido "disculpas, por el esperpento", y "paciencia" al pueblo de Baena ante tanta tensión.Es consciente de que el pueblo “está sufriendo mucho estos días y están viendo unos niveles de crispación que no se merece”, por eso, ha querido explicar los motivos por los que retiraron finalmente la moción y contra todo pronóstico. “No podíamos permitir que se manchara al PSOE porque somos responsables y nos obligamos a cumplir los acuerdos que firmamos y ante esa situación no íbamos a permitir que Baena saliera en todos los periódicos”.Explicaba que la moción respetaba el Pacto Antitransfuguismo, respaldado PSOE e IU, puesto que “el expediente de expulsión y todas las comunicaciones que el señor Moreno ha hecho al Ayuntamiento de Baena no cumplen, ni con la normativa que establece la ley de partidos políticos ni con la normativa de procedimientos administrativos, ni siquiera con los estatutos de la formación política Iporba”. Pero que tras toda la "manipulación" que ha habido desde que se presentara la moción han preferido esperar para que este hecho esté demostrado y dicho claramente por un juez."Esto no significa que hayamos desistido de volver a presentarla, lo que queremos es que el señor Rojano pueda defenderse ante los tribunales porque se han vulnerado sus derechos". Y afirma que "cuando todo esto esté clarificado seguiremos trabajando para que más pronto que tarde haya un gobierno progresista". Por ello, retiraron la moción para que no llegase a culminar la tramitación de la misma, dato importante, "al no llegar a terminarse la tramitación podemos volver a presentarla y queremos que el gobierno que pueda salir de esa moción esté limpio de toda sospecha".Serrano ha estado respaldada en esta rueda de prensa por el secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, quien ha exigido al Gobierno municipal de Baena que ponga fin a la situación de "ingobernabilidad en la que se encuentra en estos momentos y al freno y al parón al que tienen condenados al municipio".El dirigente socialista ha asegurado que "lo que ayer se vivió en el Ayuntamiento de Baena es fruto del afán desmedido de las derechas y de Luis Moreno por los sillones" y ha recordado que tras las elecciones municipales de 2019 hubo un resultado claro "el PSOE fue el partido que ganó en las urnas", a lo que añadió, "pero un pacto de perdedores, que era legítimo, arrebató la alcaldía al partido que había ganado".Para Ruiz, "el único pegamento, lo único que unía a esas tres fuerzas políticas, PP, Ciudadanos y a Luis Moreno era ir en contra del PSOE, y esos pactos, al final, tienen las piernas muy cortas".