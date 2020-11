El PSOE de Baena opina que no se le está dando una "respuesta apropiada" a los hosteleros y comerciantes

"Ineficacia de las medidas de la Junta"

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Las Agrupaciones del PSOE de Baena y Albendín han manifestado hoy su total apoyo a los sectores de la hostelería y el comercio, y comparten las “justas reivindicaciones que están llevando a cabo antes una situación muy compleja debido a esta crisis del covid-19, para lo que no se le esta sabiendo dar una respuesta apropiada”.Así lo ha manifestado el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Baena, José Andrés García, quien ha revindicado la necesidad de poner en marcha medidas concretas de apoyo al sector que acompañen a las restricciones impuestas por la Junta de Andalucía en materia de horarios, porque en opinión de García “no terminamos de entender cómo el gobierno andaluz ha aprobado unas medidas tan restrictivas cuando no vienen acompañadas de ayudas para paliar esa falta de ingresos que provocan estas decisiones”.El edil socialista ha recordado que “las únicas administraciones que han puesto alguna medida encima de la mesa han sido el Gobierno de España, a través de los ERTES y las prestaciones a autónomos, y la Diputación de Córdoba con el plan de apoyo a trabajadores autónomos y el Plan Córdoba 10 que también tiene como objetivo la ayuda directa a pequeños y medianos empresarios”. En este sentido ha lamentado que “el dinero que ha venido de Diputación para ser gestionado por el Ayuntamiento de Baena no esta teniendo el efecto deseado, ya que el gobierno municipal llega seis meses tarde debido a su parálisis de gestión y, además, ha dejado fuera a muchos pequeños y medianos empresarios de Baena y Albendín al excluir a las sociedades o a las comunidades de bienes entre otras”.Por su parte el portavoz de comercio del grupo socialista en el Senado, Jesús González, ha hecho hincapié en que “las ayudas que están vendiendo por parte de la Junta de Andalucía como ayudas a la hostelería no son nuevas, y además no son eficaces ya que hay otras medidas como los prestamos ICO que son más ventajosas y vienen a suplirlas”, y ha recordado que las verdaderas ayudas son las que llegan a los empresarios directamente como la regulación de los ERTES. González ha exigido a la Junta de Andalucía que dé un paso adelante como ha hecho el gobierno de España con ayudas directas al sector, y no solo con préstamos.Por su parte, el portavoz socialista de comercio en el Parlamento de Andalucía, Javier Carnero, ha tachado las medidas de la Junta de Andalucía como “publicidad y propaganda” y ha insistido en que “las ayudas que dice haber puesto en marcha el gobierno de la Junta de Andalucía no son las que necesitan los hosteleros, comerciantes y pequeños empresarios”, y ha pedido que “no se condicionen las pocas ayudas que se pongan en marcha”, añadiendo que “una medida caprichosa de cerrar a las seis de la tarde va a llevar a la ruina a cientos y cientos de pequeños empresarios y autónomos si no se ponen en marcha medidas incondicionales y directas de manera inmediata”.Por último, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Baena, José Andrés García, ha informado que “le hemos trasladado al equipo de gobierno en el Ayuntamiento nuestro apoyo para bonificar de manera inmediata las tasas por sillas y mesas a la hostelería para que entren en vigor en el año 2021, así como las tasas por ocupación que se les cobra a los vendedores en el mercadillo.” Del mismo modo el grupo municipal socialista se ha puesto a disposición del equipo de gobierno para “llevar a cabo, de manera inmediata, una modificación presupuestaria que permita otorgar una subvención a las asociaciones de empresarios y comerciantes para que de manera ágil y eficiente se puedan gestionar los bonos al comercio que permitan un apoyo al sector.”