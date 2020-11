El Partido Popular defenderá la conversión de autovía de la N-432 en el Congreso y la Diputación de Córdoba

"Inactividad del PSOE"

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Partido Popular de Córdoba seguirá defendiendo la conversión en autovía de la N-432 que une Córdoba con Granada y Badajoz. Así lo han manifestado el diputado nacional Andrés Lorite y el diputado provincial Félix Romero, quienes defenderán ambas iniciativas este miércoles en las Cortes Generales y en el pleno provincial de la Diputación.Según Lorite, hablar de infraestructuras es hablar de vertebración territorial, de cohesión social y de desarrollo económico y generación de empleo, algo fundamental. “En el caso de la N-432 hablamos de todo esto además de un tema más que preocupante la seguridad vial, que precisamente no la hay en la en estos momentos en esta carretera”.Para el portavoz de parlamentario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Congreso de los Diputados “es fundamental convertir la N-432 entre Badajoz, Córdoba y Granada en la autovía A-81 dando respuesta a décadas anhelos de muchos vecinos de este eje fundamental de comunicación terrestre.“Han transcurrido muchos años desde que los socialistas metieron en un cajón, y que dieron al traste con esta carretera cuando la entonces Ministra Rosa Aguiar descartó esta actuación por su impacto medioambiental”, recuerda y añade, “una y otra vez el PSOE no ha cumplido con los compromisos que adquirían con Córdoba, olvidando en un cajón esta carretera”.Lorite ha reprochado que “el PSOE tiene una preocupación intermitente por la conversión en autovía de la N-432, porque cuando el PSOE gobierna este país no hace absolutamente nada por hacerla realidad, y sin embargo cuando ha gobernado el PP han estado reivindicando la actuación y confrontando permanentemente”, utilizando incluso a las víctimas de los accidentes de tráfico.Lorite ha acusado al Gobierno de Sánchez de “dejadez en su funciones” sobre todo en la ejecución de fondos públicos, “porque fue el Gobierno del PP quien dejó 3 millones de euros en las cuentas de 2018, todavía prorrogadas, para la esta infraestructura, y el Gobierno de Sánchez ha sido incapaz de ejecutar ni un solo euros para convertir la N-432 en autovía”.Por ello, este miércoles el portavoz popular llevará al Congreso de los Diputados una iniciativa para exigir un compromiso real al Gobierno de España con esta carretera y darle un impulso definido para que sea una realidad “sin más demoras y sin más excusas”.