El gobierno opina que la moción es fruto del "miedo personal y el egoísmo del PSOE que busca su beneficio"

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

PP y Cs han dado una rueda de prensa conjunta en el Ayuntamiento de Baena esta misma mañana de sábado para hacer frente a la moción de censura presentada este miércoles por los partidos de izquierdas. Ramón Martín, primer teniente de alcalde y portavoz de Cs, aludía al “miedo personal y al egoísmo del PSOE que sólo busca su beneficio”. Negando, una vez más, que Baena esté paralizada, a pesar del “bloqueo sufrido por intentar recuperar el poder a toda costa”, apuntaba la alcaldesa, Cristina Piernagoda.Precisamente, la alcaldesa les devolvía su acusación asegurando que “han paralizado los expedientes de servicio ayuda a domicilio y del servicio de limpieza viaria de manera consciente para dañar al equipo de gobierno, para paralizar este Ayuntamiento”. Expedientes, según indica, aprobados por la propia oposición, “pero no lo han conseguido ni lo van a conseguir”.Ambos apuntaban que “no es el momento, ni la situación. No hay posibilidad de justificar una moción de censura”, y Piernagorda volvía a referirse al pueblo diciendo que la “gente quiere unidad ante esta situación de pandemia”. Y aunque el propio Martín reconocía que “el equipo de gobierno tuvo unos inicios difíciles, es verdad, pero que se ha mantenido en el tiempo con ganas de trabajar por Baena”. Aludiendo a todos los proyectos impulsados por el actual Ayuntamiento que “en año y medio ha demostrado más que en los últimos seis de legislatura socialista con mayoría absoluta”.Piernagorda echa de menos que el candidato a la alcaldía, Francis Plazas, salga a explicar y a justificar la moción, y ha declarado que “están engañando a los vecinos de Baena que tienen derecho a elegir a su alcalde, y el día 26 de noviembre tendrán a un alcalde que no se ha debatido en las urnas”.Han recriminado que la oposición esté hablando públicamente de repartirse las delegaciones antes incluso de saber si sale o no la moción y han dejado claro que ellos “no están trabajando pensando en si habrá o no moción, sólo fijándose en los intereses de Baena”. De ahí que celebraran este martes un pleno extraordinario que precipitó el registro de dicha moción, como así lo advertía Luis Moreno (Iporba), quien ha reconocido que “con los presupuestos del 2021 ya aprobados podría haberse evitado”.