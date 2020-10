Javier Reverte: "España es un país que no comprendo"

ANTONIO LÓPEZ HIDALGO

FOTOGRAFÍA: ELISA ARROYO

El escritor y periodista madrileño Javier Reverte, uno de los grandes referentes del Periodismo de Viajes en España, ha fallecido hoy a los 76 años de edad. Autor de la famosa, también firmó obras comoha querido rendir hoy homenaje a este gran autor recuperando la entrevista quele hizo para este mismo diario en el verano de 2017. Descanse en paz.Con el Premio de Novela Fernando Lara se pagó un otoño en Nueva York. Allí aprendió a amar el jazz, aunque el título de su libro suene a Frank Sinatra:. Con algo más de veinte años, Javier Reverte comenzó a viajar para no aburrirse. El tiempo, en todo caso, no le ha hecho cambiar. Después de haber escrito novelas y publicado tantos libros de viajes, no cree que lo haga sobre España, un país que le fascina y rechaza al mismo tiempo.—Sí. Nueva York es una ciudad con tal energía que te supera. No eres capaz de abarcarla. Está por encima de nosotros.—Tenía varias opciones. No sé. Pagar la entrada de un piso, a lo mejor. Podía también comprarme un coche de lujo. Podía ampliar mi vestuario. Pero la verdad es que, a ciertas edades, este tipo de cosas ya no importan nada. A mí me importaba mucho tener la vivencia Nueva York, que la tenía pendiente, y, bueno, me permití el lujo.—Sí. El jazz era un tipo de música que oía en Madrid en los años sesenta. Me parecía demasiado intelectualizada, era casi psicoanalítica, era una especie de inmersión en el yo profundo. Y llegué a detestarla. Pero en Nueva York me dije a mí mismo: la música es el jazz, tengo que intentar comprenderla. Y creo que la comprendí, yendo sobre todo a Harlem, al jazz negro. Ahora es una música que me gusta.—A mí los años no me han cambiado. Yo trato de parecerme al niño que quise ser.—Sí, porque yo no concibo la aventura como la inmersión en el peligro. Para mí, la aventura tiene una definición muy precisa: la aventura es asomarte a lo que no conoces. Como hay muchas cosas que no conozco, la practico constantemente.—Bueno, Nueva York es una ciudad que conjuga una enorme energía con una noble capacidad de gentileza y de buena educación. Es una ciudad en la que a veces te sientes en el siglo XXII y, otras, en el siglo XIX.—No. Pero tú sí los haces largos. Si yo fui solamente a escribir y a pasear y a conocer Nueva York, a la fuerza el día era largo. Yo hice los días largos.—Está fuera de Nueva York, está fuera del casco de Manhattan, está en el norte, siguiendo el curso del río Hudson. Sí, da para mucho y yo, la verdad, es que me he aficionado a hacerme las uñas. Voy a la manicura también en Madrid, donde hay muchos chinos, venidos de Nueva York supongo, haciendo manicuras.—No. Me extrañó. Porque uno está acostumbrado a ver las películas y no imagino la Quinta Avenida sin Robert de Niro, sin Al Pacino, sin Andy García. Y por eso paseé bastante por la Quinta Avenida y no lo encontré nunca. Me extrañó—Quizás, como descripción, Dos Passos. También hay otro escritor poco conocido en España. Se llama O´ Henry, que también la describió. Pero es que a su manera cada uno aportó una visión sobre todo poética. Lorca ha hecho la cumbre de la poesía sobre Nueva York. Él y Walt Whitman.—Sí. Porque las cosas esenciales siguen siendo muy parecidas. Pero además ahora el mundo se va unificando con la globalización, que tiene sus ventajas y también sus desventajas. El mundo se va pareciendo más a lo ancho y a lo largo del planeta.—No. A mí España no me llega. Novelas, sí. Casi todas transcurren en España. Pero lo que es libro de viajes, no. Porque es un país que no alcanzo a comprender. España me marea. Me fascina, por una parte, pero por otra me echa, porque hay muchas personas que no me gustan. No creo que escriba nunca sobre ella.—Muchos. Por ejemplo, Viena. Me parece una ciudad horrorosamente aburrida. Y si hay algo aburrido que me encuentro en el camino, no escribo nada sobre ello.