El Palacio de Congresos de Baena se convierte en centro diurno para la recepción de temporeros de la aceituna

Punto de encuentro entre temporeros y empresarios

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El Ayuntamiento de Baena y Cruz Roja aúnan esfuerzos de cara a la temporada de la aceituna para prestar servicio a los temporeros que vengan a trabajar la campaña y acuerdan que este año de pandemia el Palacio de Congresos de la localidad se convierta en el centro diurno para la recepción de estos trabajadores y de los empresarios que necesiten contratar mano de obra.Desde el 2005 el centro de inmigrantes Cruz Roja de Baena sirve como punto de recepción para estos trabajadores del campo y para los empresarios, como enlace entre ambos y como apoyo a todos los que se trasladan al municipio a trabajar sin recursos.Sin embargo, las restricciones del 2020 con el coronavirus han hecho que Cruz Roja solicite al Ayuntamiento un espacio adaptado a la situación. Su presidenta, Belén García, explicaba el apoyo que llevan dando ellos en este sentido, “el centro de estancia diurna es un espacio para temporeros sin recursos que vienen a trabajar la campaña y se les ofrece un espacio para descansar, donde tener una manutención básica de higiene y aseo”.Un lugar donde además se les asesora e informa para encontrar empleo y un punto de referencia y encuentro para los empresarios que buscan jornaleros. “Dependiendo de la campaña ha habido años que hemos atendido a 100 personas y otros hasta 450 y este año hay mucho efecto llamada porque se avisa que será una buena temporada, por eso, nuestro centro no cumple con las medidas en la situación actual”.De ahí, según informaba esta mañana Juanjo Castro, concejal de Agricultura, que hayan puesto a disposición el Palacio de Congresos como lugar alternativo, con capadidad para albergar a más personas, respetando las medidas de seguridad y distancia social. “Estos días se están realizando labores para adecentar el lugar, se han habilitado duchas, baños y zona de lavandería”. No obstante, ha dejado claro que se trata de un centro diurno donde no podrán pernoctar los temporeros, “simplemente un lugar de apoyo”.Por su parte, José Gómez, concejal de Salud, ha explicado que se trata de una medida para “descongestionar el centro de Cruz Roja y, a su vez, verificar la salud de las personas que vienen de fuera del municipio”. Entre otras normas, se medirá la temperatura a la entrada, será obligatorio el uso de mascarilla, la higiene de manos y el distanciamiento social. “Y si se detecta algún síntoma se derivará el caso al centro de salud”.