El equipo de gobierno piensa que no es el momento de presentar la moción de censura que planea la izquierda

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El equipo de gobierno ha mostrado su punto de vista sobre la moción de censura que planean los grupos de izquierdas en Baena. La alcaldesa, Cristina Piernagorda, afirma que “no hay razones para presentar una moción de censura” y acusa al PSOE de tener “miedo de que algo pueda salir”, dada la premura con la que han realizado la consulta a la militancia socialista. El primer teniente de alcalde, Ramón Martín, subraya que “cuando hay una moción de censura hay que justificarla” y afirma que “no aceptan que sea una moción por temas personales” ya que consideran “que no hay nada urgente, ni nada que se sustente”.La alcaldesa ha comentado que “el futuro de Baena no puede estar ligado a los intereses de nadie” y ha acusado al PSOE de “tener miedo” y de que esa sea la razón por la que se ha acelerado esta consulta. “Se ha empezado a hablar de auditorías, se ha empezado a hablar del expediente del Tejar y de Aqualia, y hay miedo a que salgan determinadas cosas de sus años de gobierno, de varias personas en concreto. Pretenden hacer esta moción para controlar la situación”.Desde el gobierno afirman que siguen trabajando duro, a pesar del “bloqueo” al que, dicen, les ha sometido la oposición desde el principio y a la “asfixia” con la intención, según apuntan, de que “el gobierno cayera por sí mismo”. Pero ya ha confirmado la alcaldesa que “eso no va a ocurrir nunca porque el objetivo de este equipo es trabajar por los vecinos de Baena y Albendín y lo estamos demostrando”.Aseguran que en pocos días ya tendrán el primer borrador del presupuesto del 2021 y que están a punto de poder ejecutar el del 2020, recién aprobado, por lo que su rutina de trabajo continuará adelante con normalidad ya que el aviso de la moción no les viene de nuevas. “Nos llevan amenazando con este asunto desde el primer día”.Sin embargo, sí creen que la velocidad se debe también a que hayan llegado ya a un acuerdo entre los partidos de izquierdas y parte de Iporba, “sobreentendemos que sí”, de ahí la rapidez, apuntan. En ese caso, esperan que los “partidos que apoyen la moción explique las razones oportunas al pueblo de Baena”.La alcaldesa concluye diciendo que “el PSOE de Baena está descarriado” y que lo único que persigue es, “poder, sillón a toda costa, con quien sea, como sea y al precio que sea”.