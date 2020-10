El diputado popular, Andrés Lorite, afirma que el gobierno de Sánchez “no ha hecho nada” por la autovía

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El diputado nacional del Partido Popular de Córdoba, Andrés Lorite, visita la sede del PP de Baena, junto a la alcaldesa Cristina Piernagorda, para abordar cómo avanzan los asuntos relacionados con el desdoblamiento y la conversión en autovía de la N-432, que debe unir las provincias de Badajoz con Córdoba y Granada y “que afecta a esta zona del Guadajoz de una forma espectacularmente importante”, arrancó Lorite.Los populares apuntan a que este es un proyecto “de hace muchos años demandado por la sociedad baenense” y las provincias mencionadas, “una autovía anhelada y sobre la que se han hecho tantas promesas, que una vez más cae en el olvido”, apuntó Piernagorda.Lorite indicó que fue un gobierno del Partido Popular, bajo el mandato de Aznar, “el que puso en marcha esta inversión y, sin embargo, este proyecto fue dado al traste el 18 de octubre del año 2011, siendo una ministra de Medioambiente, una cordobesa llamada Rosa Aguilar, quien emitió una resolución en cuanto a que el impacto ambiental de la autovía era negativo”.El diputado popular explicó que este proyecto significa mucho para Baena y los municipios colindantes porque “estamos hablando de vertebración territorial, de economía y de cohesión social; pero sobre todo en este caso, estamos hablando de seguridad vial”.Tras años en los que el proyecto estuvo parado, según apuntan, fue el gobierno de Rajoy “el que recuperó la inversión que en el año 2018 presupuestó 3 millones de euros para el estudio informativo para el proyecto”. Más tarde, se aprobaron los presupuestos del Partido Popular y después se materializó la moción de censura que le otorgó la presidencia a Pedro Sánchez. “Y desde entonces hasta hoy no se ha movido ni un solo papel en este asunto”, explicó Lorite, haciendo referencia a que ningún dirigente socialista se ha pronunciado al respecto. “Lo cual es un escándalo”.El diputado apunta que solicitó información al Ministerio de Fomento, recibiendo la respuesta en septiembre de 2020, “y pone de manifiesto que no han hecho absolutamente nada y esto hay que denunciarlo; dicen que durante este año redactarán el estudio previo informativo”. Pero los presupuestos, prorrogados, continúan contemplando la partida de 3 millones de euros “y no se ha ejecutado después de dos años”. Lorite pide así explicaciones de por qué desde 2018 no se ha avanzado nada y constata "la desidia del Partido Socialista cada vez que le toca gobernar" apuntando que exigirán "que se cumpla con los presupuestos generales y que se impulse esta conversión", concluyó.