Cruz Roja organiza en Baena y otros 10 municipios un homenaje para reconocer la labor del voluntariado

Cruz Roja RESPONDE

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Cruz Roja celebró ayer a las puertas del Centro de Inmigrantes de Baena un sencillo acto de agradecimiento y reconocimiento a su voluntariado, a todas esas personas que en estos tiempos tan difíciles de pandemia han decidido poner su tiempo y sus capacidades al servicio de quienes peor lo están pasando.Con todas las medidas sanitarias y de seguridad, la entidad reunió tanto en la Asamblea de Baena como en las otras once que tiene repartidas por la provincia y Córdoba a un grupo de 5 personas voluntarias acompañadas del presidente o presidenta local (también voluntarios/as) de la organización en cada municipio, quienes se encargaron de leer un manifiesto para reconocer el esfuerzo y la solidaridad de todos esos ciudadanos que colaboran día tras día con la institución humanitaria.“Estamos aquí porque hoy vamos a conmemorar el Día del Voluntariado. Este año por la circunstancias especiales que vivimos por el Covid-19 no se pueden hacer encuentros, no podemos reunirnos todos para compartir experiencias que son tan enriquecedoras para todas las voluntarias y voluntarios de la Institución así que, se ha acordado realizar un acto en el que leeremos un manifiesto y habrá una suelta de globos”, explicó la presidenta de la Asamblea Local de Cruz Roja Baena, Belén García.Y es que la crisis sanitaria y socioeconómica ha disparado la incorporación de personas voluntarias a la entidad, y prueba de ello son las 15 nuevas incorporaciones de voluntarios que se han unido a la Asamblea Local de Baena y los 35 que han participado en el plan Cruz Roja RESPONDE frente al covid-19. En datos provinciales son casi 600 ciudadanos que, desde mediados de marzo, se han unido a la organización y más de 1.100 que han participado durante estos meses en alguna de las acciones del plan Cruz Roja RESPONDE.Tal auge solidario ha traído consigo además un registro histórico para la institución humanitaria en la provincia: por primera vez, su censo de voluntariado se sitúa alrededor de las 5.000 personas, cuya labor está ahora centrada principalmente en el mencionado plan Responde. En Baena la cifra de voluntarios se sitúa en 251, de los cuales 148 son mujeres y 103 hombres.En cuanto al perfil de las personas que han decidido unirse al voluntariado en estos meses, son mayoría las mujeres con una edad comprendida entre los 18 y los 30 años. El grueso de esas incorporaciones (en torno al 70%) corresponde a la capital, donde actualmente están registradas como voluntarias 3.235 personas, aunque en los distintos municipios de la provincia donde la organización tiene asamblea –hasta un total de 11: Baena, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Pozoblanco, Puente Genil, Lucena, Montilla, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Rute y Villanueva de Córdoba- también ha quedado patente la solidaridad y la implicación de la ciudadanía durante estos meses tan complejos de pandemia.Tal muestra de generosidad de la población seguirá siendo fundamental en los próximos meses, pues como recuerda la presidenta de Cruz Roja Baena, “tal muestra de altruismo de la sociedad, de vosotros y vosotras, ha sido, es y seguirá siendo fundamental en los próximos meses, ya que hay muchas familias que con la situación que estamos viviendo han quedado devastadas, y seguirán necesitando nuestro apoyo durante mucho tiempo”.Y sin duda, el voluntariado, el verdadero motor de esta entidad, va a jugar un papel clave en esa respuesta a la crisis provocada por la Covid-19.