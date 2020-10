Antonio Cobo: “El consumidor nos tiene como referente por la relación calidad precio de nuestro aceite fresco”

Triunfa el aceite fresco

Saborgrana

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Esta semana la empresa Saboroliva S.L. comenzaba a comercializar aceite de nueva cosecha. El primer aceite verde de la temporada que suelen sacar siempre entre el 15 y el 20 de octubre para no fallar a sus consumidores que están deseando comprarlo. Hoyhabla en exclusiva con el gerente de la empresa, Antonio Cobo, quien nos desvela cómo arranca esta primera cosecha que están moliendo.A pesar de la incertidumbre que marca la pandemia, a todos los niveles gastronómicos, “en cuanto al aceite fresco no estamos notando síntomas negativos, pues tenemos una cartera de clientes que nos buscan siempre para estas fechas”, declara. Aunque de momento están envasando el aceite verde en formatos de 250 y 500 ml su intención, a partir de la semana próxima, es sacarlo también en 1 y 2 litros, y más adelante incluso en latas de 5 litros.“Ya podríamos estar envasando en formato grande pero viendo como viene el tiempo podría llegar a pararse la producción y así prevenimos para evitar el frenazo que podría suponer”. Hablamos pues de la falta de agua, tan necesaria en esta época del año para las olivas y los campos. “Lo mejor que podría pasar ahora es que lloviese continuadamente unos días y nos arreglase un poco la situación”.Afirma que a pesar de que el año pasado fue, en términos de litros de agua caída, “quizá el mejor de la historia de Baena”, estas lluvias se centralizaron en invierno y primavera, “pero el otoño ha sido totalmente seco y eso le está pasando factura a la aceituna”. En Baena agricultores y almazaras esperan esa lluvia como agua de mayo, nunca mejor dicho.Pero mientras llega o no el agua, la venta de aceite verde va viento en popa en Saboroliva donde “aunque nuestros clientes lo que más compran es el aceite filtrado, el fresco tiene un gran tirón los dos primeros meses de la temporada”, lo que aumenta los beneficios. En opinión de Cobo, la diferencia competitiva de su empresa es que “fuimos de los primeros en comercializar el aceite fresco en una relación calidad precio distinta a lo que se puede ver en el mercado y eso se ha grabado en la mente del consumidor como un referente”.Sus pedidos viajan fuera de Baena y llegan a todos los puntos de España, principalmente a otras partes de Andalucía, pero también a Extremadura, Madrid, Barcelona y País Vasco, entre los principales destinos. “El hecho de que exista un perfil de consumidor cada vez más preocupado por su alimentación y por llevar una vida saludable beneficia mucho al sector del aceite de oliva, que se caracteriza por lo bueno que es para la salud, ya que es el único aceite conseguido a través de procedimientos físicos. Es básicamente zumo de aceituna”.A raíz de la pandemia la gente se está preocupando más por la salud y lo que ha aumentado su consumo. Sin embargo, las almazaras también han tenido que saber adaptarse a los tiempos que vivimos. Ahora el formato estrella en los restaurantes es la monodosis, lo que ha permitido salvar la situación que tenemos con el tema del virus. “Ha sido una alternativa para la realidad tan difícil y nos ha permitido seguir en las mesas del sector hostelero”.Por otro lado, hay un nuevo proyecto en el que están inmersos y que han llamado, siguiendo con su propio registro 'Saborgrana'. Una iniciativa nacida de una pequeña finca familiar donde llevan a cabo el cultivo de granados con la ilusión de tener productos en una misma línea ‘en cuanto a lo saludable’.Un producto que va a completar el servicio que ya le brindan a los hosteleros que es el vinagre de granada. “En muchas ocasiones nos habían pedido vinagre porque para ellos es cómodo tener un proveedor que les abastezca de varios productos y pensamos que podía ser una buena idea y beneficioso”. Una nueva línea que esperan poder lanzar para antes de que finalice el año.