Albendín reclama a la Consejería de Salud la creación de un puesto en el centro médico para evitar colapsos

MARTA BAENA SANZ / REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Albendín ha lanzado un comunicado para explicarles a los vecinos de la pedanía de Baena el motivo de la ausencia durante algunas horas, en días puntuales, del servicio médico en el ambulatorio. Según apuntan, “la Junta de Andalucía informa de que el actual médico de cabecera tiene asignadas guardias tras las cuales, como es compresible, tiene que descansar”.Esos días de descanso del médico habitual se están cubriendo por parte de la Consejería de Salud con la asistencia de un médico compartido con otros pueblos, “lo que supone que sólo venga unas horas en estos días y no durante toda la mañana”. A esto hay que sumarle la falta de planificación en las citas, ya que, apuntan que el sistema informático sigue permitiendo dar citas a cualquier hora, por lo que se producen situaciones de tener cita asignada y no estar el médico.Desde la Alcaldía de Albendín han trasladado ya esta situación a los responsables sanitarios para que estos proporcionen una solución, “supliendo los días de descanso del médico habitual con un médico durante toda la mañana y no solamente unas horas” al provocar los ya mencionados retrasos en las citas y la acumulación de trabajo, incidiendo directamente en la calidad del servicio.De todas maneras, aclaran que no es competencia municipal el servicio médico, "a pesar de que se colabora en dar citas desde Alcaldía, aunque no es responsabilidad nuestra". Lo que no quita para que Albendín reclame a la Consejería de Salud “que se haga cargo de las labores administrativas del centro de salud, lo que supondría la creación de un puesto de trabajo más en el pueblo”.