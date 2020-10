89 casos positivos en Baena actualmente y pendientes de los 100 test que se están realizando a sus contactos

Colegios y residencias

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Baena suma ya 89 casos y hoy continúan sometiéndose a test otras 100 personas, contactos estrechos de los últimos positivos. Estos datos han sido proporcionados por el director del centro de salud, Manuel Gutiérrez, esta mañana en una rueda de prensa en la que ha llamado a la ciudadanía a ser responsable porque “la situación es actualmente preocupante y entre todos tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar que vaya en aumento”.A pesar de que el verano, especialmente los meses de junio y julio, apenas han aparecido casos, desde el 1 de agosto arrancó una segunda fase de esta pandemia que se esperaba más de cara al otoño. “A nivel nacional se empezaron a incrementar los casos, pero en Baena la incidencia fue prácticamente nula. Sin embargo, a partir de septiembre empezaron a repuntar los positivos y se movían ya entonces entre 10 y 20 casos activos”.No obstante, el gran aumento ha sido en octubre, pues de pasar a tener 10 casos positivos a primeros de mes a casi 90, en apenas dos semanas. “Hasta el día de ayer se contabilizaron 89 casos activos, aunque en este recuento no se incluye a las cuatro personas hospitalizadas que también pertenecen a Baena”. Lo que significa que los casos han aumentado en un 800% en los últimos quince días, “con 80 nuevos casos”.En total, haciendo recuento de estos dos últimos meses, Baena ha superado la franja de los 200 contagiados, pero de estos, 162 personas ya han sido dadas de alta. “Estamos en el límite en el que las autoridades sanitarias y municipales deben plantearse tomar algunas medidas de carácter más restrictivo para ayudar a disminuir el número de contagios”, apuntaba Gutiérrez. Porque, seguramente, como también lo piensa el concejal de Sanidad, José Gómez, de las pruebas que se están realizando hoy “saldrán más positivos”.Hoy se reúne el Consejo de la Junta de Andalucía para tomar nuevas medidas que mañana serán publicadas en el BOJA. “Seguramente superemos los datos de 500 casos por cada 100.000 habitantes, eso supondría que pasamos a una fase con medidas más restrictivas”, afirmaba Gómez. Por el contrario, en Albendín no se ha registrado ningún caso.Actualmente, en los centros escolares de Baena hay 20 casos positivos, entre profesores y alumnos, y al menos 4 aulas cerradas por positivos. “Según se informa de un nuevo caso se confina toda el aula y después se llama a los contactos estrechos para realizarles las pruebas, pudiendo los demás reanudar las clases”. Claro que no es el mismo caso que haya uno o más positivos, de ahí las aulas enteras confinadas durante 15 días.Gutiérrez apuntaba que “la medida más efectiva contra el virus y su propagación es el aislamiento” y recordaba que han comprobado una mayor eficacia esperando entre 3 y 5 días a la hora de realizar las pruebas a los contactos estrechos.Respecto a las residencias, se han realizado más de 1.000 pruebas en centros para mayores y “hasta ahora sólo ha habido un caso positivo en una residencia” que se trata de un trabajador y un anciano que se encuentra hospitalizado, por lo que no entra en el recuento.A día de hoy, las pruebas que más se están realizando son las PCR y los test de antígenos y ya suman más de 2.000 en la localidad. Ante todo piden que se “limite la movilidad y las relaciones sociales a los grupos familiares, los llamados grupos burbuja” y que “la gente sea responsable, porque nos consta que algunos casos positivos que deben guardar aislamiento, no lo están respetando. Son los menos, pero tienen una actitud muy irresponsable que está atentando contra la salud pública”.