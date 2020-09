La Junta destina 40.000 euros para la rehabilitación de viviendas y 5.000 euros para apoyar al sector del libro

Ayuda al sector del libro

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

La Delegada territorial de Cultura y Fomento de la Junta de Andalucía, Cristina Casanueva, visitó ayer Baena para dar a conocer las últimas ayudas de las que ha sido beneficiaria la localidad, tanto vecinos particulares como el Ayuntamiento. “Estamos hablando de una inversión de más de 44.500 euros dividida en dos partidas”, por un lado, la rehabilitación de 6 viviendas y, por otro, la adquisición de libros para la Biblioteca Municipal.Una línea de actuación de la Consejería de Fomento sobre el plan de rehabilitación de viviendas, “que se reactiva tras 10 años y que son ayudas muy demandada por vecinos de pueblos rurales que son los que más echan en falta esas inversiones”, indicó Casanueva.En total son 6 vecinos de Baena, de los 144 de toda la provincia, los que se van a beneficiar de cerca de 40.000 euros para el arreglo de sus viviendas. “El 50% de la ayuda ya está en Baena y se ingresará en cuanto esté lista la licencia de obra y de comienzo”, aclaró la delegada.“Este equipo de gobierno pretende ayudar el sector de la construcción y al casco histórico de Baena para ayudar a que no se despueble esta zona”, apuntó el concejal de vivienda, José Gómez, añadiendo que esta es la apuesta del gobierno para el 2021 y que por eso era muy necesario aprobar el presupuesto del 2020 para que no se viera condicionado el siguiente ejercicio.Por otro lado, está la segunda línea de ayuda, referente a la cultura. Baena es uno de los 14 municipios que se va a beneficiar de la ayuda al sector del libro que dota la Consejería de Cultura. “5.000 euros serán puestos al servicio del Ayuntamiento para aumentar los fondos bibliográficos de la Biblioteca”, informó Casanueva.Además, es obligatorio gastar esta ayuda en las librerías del municipio, por lo que no sólo invierten en cultura sino que también reactivan la economía local. “Fomentamos la cultura con estas herramientas, que también influyen en el comercio del municipio”.Por su parte, la alcaldesa, Cristina Piernagorda, agradeció una vez más la visita de la Delegada y declaró que “todas las inversiones que vengan a Baena, vengan de la mano que vengan, son muy bienvenidas”.