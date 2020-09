La Copa de Andalucía de fútbol sala que se celebrará en Baena del 25 al 27 de septiembre contará con público

Cuatro equipos andaluces

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

“Baena da el pistoletazo de salida a la nueva normalidad deportiva, acogiendo la Copa de Andalucía de fútbol sala del 25 al 27 de septiembre”, esas fueron las palabras del presidente de la Federación Andaluza de Fútbol Sala, Pablo Lozano, durante la presentación de este esperado evento que estaba fijado para el mes de agosto y que, finalmente, ha tenido que posponerse para finales de este mes de septiembre.La Biblioteca de Baena se convirtió en la tarde de ayer en el escenario de la presentación de la Copa de Andalucía de fútbol sala masculino de la temporada 2020-2021 que se disputará en el municipio. La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) se trasladó hasta el salón de actos para anunciar las dos semifinales que disputarán el Jaén Paraíso Interior vs. U.M.A. Antequera (25 de septiembre) y el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad vs. Real Betis Futsal (26 septiembre), celebrándose la final el domingo 27 de septiembre a las 20:00 horas.La pandemia obligó a aplazar este evento, que en un principio se iba a celebrar del 28 al 30 de agosto, para finales de este mes de septiembre pero, tal y como apuntó el concejal de Deportes, Joaquín Morales, “por fin vamos a poder acoger esta XIV edición de la Copa de Andalucía la próxima semana”. Señaló que el reto de que se celebre en Baena es muy significativo y, a pesar de que el listón lo han dejado alto otros municipios donde se ha celebrado, “estoy convencido de que daremos la talla”.La Delegada de Deportes de la Junta, Inmaculada Troncoso, también asistió a este acto para indicar que este es un evento deportivo de primer nivel, “hoy estamos de enhorabuena porque, poco a poco, volvemos a la actividad deportiva tan necesaria”. Además, declaró que las administraciones son las encargadas de poner todos los medios para que estas competiciones se desarrollen en condiciones de garantía higiénico-sanitaria. Por eso, “se realizarán pruebas a más de 160.000 deportistas federados de fútbol y fútbol sala”.Durante su intervención, Pablo Lozano pintó la estampa del campeonato que se celebrará la próxima semana. “Va a ser único porque tenemos cuatro equipos andaluces en la mejor liga del mundo de fútbol sala, en primera división. Jaén, un histórico, campeón de las máximas competiciones de este país. Nuestro Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, un equipo que el año pasado hizo soñar y fue una de las mejores aficiones de este país. El Betis, toda una institución, y el U.M.A. Antequera, un nombre que asociamos siempre a fútbol sala”.Además, el presidente de la FAFS añadió que esta Copa contará con presencia de gradas. “En Andalucía no contemplamos el deporte sin el público, de manera ordenada y controlada. Y nosotros vamos a hacer un reportaje de cómo tiene que volver el público a los pabellones”.La Fundación Caja Rural será uno de los patrocinadores de esta Copa y su presidente, Nicolás Fernández, declaró que van a promover “todo lo que esté relacionado con el deporte, la cultura y la educación, entre otros ámbitos”. También Cristina Piernagorda, alcaldesa de Baena, mostró su orgullo porque Baena pueda ser la sede de este campeonato. “Dar las gracias a la Federación y a todas las entidades y colectivos por haber escogido nuestro pueblo” y animó a la comarca para que la Copa sea un gran éxito.