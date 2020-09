La Consejería de Salud contabiliza 163 nuevos positivos por covid-19 en la provincia en las últimas 24 horas

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha confirmado hoy, por medio de un comunicado emitido a las 14.02 de esta tarde, 163 nuevos casos positivos por coronavirus en la provincia de Córdoba en las últimas 24 horas. De este modo, el número total de afectados en toda la provincia asciende a 5.301, de los que 801 han estado ingresados en algún centro hospitalario –102 de ellos en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)–. La provincia registra además 138 fallecidos por covid-19 (los mismos que ayer) y cuenta ya con 2.412 personas que habrían superado la infección.Actualmente, 109 pacientes confirmados con covid-19 permanecen ingresados en los hospitales cordobeses (trece más que ayer), 15 de ellos ingresados en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La Comunidad Autónoma, por su parte, contabiliza oficialmente a 49.822 personas afectadas por coronavirus (743 más que ayer) y 1.692 fallecidos (tres más en las últimas 24 horas). Según la Junta, el número de personas curadas se sitúa hoy en el conjunto de Andalucía en 23.544 (156 más que ayer).Con respecto a la evolución de la pandemia por municipios, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía no actualiza durante los fines de semana el estudio pormenorizado que ofrece en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por lo que hasta el lunes no será posible ofrecer esta información con más detalle. En cualquier caso, los datos –que– "no se corresponden realmente con las cifras que se registran en estos momentos", según sostienen diversas fuentes oficiales.En ese sentido, desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) han denunciado el "apagón informativo" al que "las autoridades sanitarias someten a la población, dejando en suspenso los sábados y los domingos la actualización del registro de datos", lo que, a juicio de la entidad, “puede obstaculizar el control de la pandemia y la toma de decisiones por parte de la ciudadanía y de las propias instituciones”."Es inaudito que ante una nueva oleada de positivos por coronavirus, la Junta de Andalucía cierre los fines de semana el único canal informativo del que disponen los ciudadanos y los propios ayuntamientos, en lugar de reforzar con más personal y más medios técnicos este servicio que consideramos esencial para la ciudadanía", apuntaron desde el CPPA.