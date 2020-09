El Ayuntamiento de Baena hace un llamamiento para evitar fiestas y celebraciones alternativas a la No-Feria

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

A pesar de que en junio ya se había anunciado que no habría Feria Real en Baena este año 2020 el Ayuntamiento convocó ayer a los medios a una rueda de prensa en la que confirmó que este año la feria quedaba anulada, así como cualquier acto que tuvieran previsto, a causa de la situación actual de rebrotes.El primer teniente de alcalde, Ramón Martín, explicó que “el motivo es evidentemente la salud. No somos una población con problemas graves epidemiológicos pero no queremos provocar que vengan los problemas a la localidad”. Igualmente, indicó que son muchos los municipios donde se han anulado las ferias y verbenas para evitar aglomeraciones.Aunque se pensó, antes del verano, en organizar algún evento alternativo, ahora se descarta como opción. “Para esta feria teníamos pensadas una serie de actividades, pero habiendo consultado con gobernación y las autoridades sanitarias, se ha decidido suspenderlas”, aportó el concejal de Salud, José Gómez.“La pérdida de control sobre ese tipo de acto podría provocar que viniera mucha gente de otros lados y más riesgo”, añadió Martín. Por eso, también han pedido que se eviten fiestas semiprivadas o reuniones multitudinarias en naves o casas, “queremos evitar llamadas de fiestas y celebraciones, porque en ese caso podrán ser penalizadas con una sanción que puede pasar de ser administrativa a otro tipo de sanción”.Esta decisión, afirman, no es unilateral del equipo de gobierno, sino consensuada por todos los grupos políticos, según afirman, así como con las autoridades sanitarias y con las fuerzas de seguridad.