Protección Civil instala dos carpas para realizar PCR tras dar comienzo las obras en el Centro de Salud

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Los voluntarios de Protección Civil instalaron durante el pasado viernes dos carpas de 3x3 metros en el patio central del Centro de Salud con la intención de destinarlas exclusivamente a la realización de las pruebas PCR que fuesen pertinentes.Hasta el momento, en Baena hay un total de 5 casos positivos registrados, todos ellos, focos controlados y en aislamiento domiciliario. Sin embargo, para posibles rebrotes que puedan existir se han habilitado estas carpas a raíz de las obras en el Centro de Salud que ya han dado comienzo.“Antes las pruebas se hacían en la zona donde se aparcan las ambulancias, accediendo por la rampa de urgencias, pero con las obras no se pueden hacer allí y se ha buscado otro lugar para realizarlas”, informan desde el Ayuntamiento, lanzando un mensaje tranquilizador a la población.De hecho, desde que se han instalado estas carpas aún no han tenido que realizarse más PCR, ya que solamente se hacen a personas que han estado en contacto con positivos y previa llamada de los rastreadores. Por suerte, de momento no hay que realizar más aún, pero en caso de que hubiera que hacerlas con estas carpas “se garantiza una ruta de entrada y salida únicamente para pacientes de pruebas PCR y se salvaguarda con garantías la asistencia de otros pacientes”.