La Junta andaluza invertirá 450.000 euros para ampliar y modernizar el Servicio de Urgencias de Baena

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Esta mañana, el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, ha visitado el Centro de Salud ‘Ignacio Osuna’ de Baena para anunciar la inversión que la Junta llevará a cabo para la reforma de los Servicios de Urgencias, lo que permitirá ampliar el espacio y hacerlos más accesibles a la ciudadanía, por un importe de 450.000 euros.Repullo se ha reunido en Baena con la alcaldesa, el delegado de Sanidad del Ayuntamiento, el director del Centro de Salud y el director gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, para atender a los medios de comunicación y explicarles en qué va a consistir esta intervención que la localidad lleva esperando desde hace ya varios años.“Esta obra se integra dentro de una serie de proyectos que se llevarán a cabo en varios centros sanitarios de Andalucía para lo cual la Junta destinará 600 millones de euros y que, en el caso de Baena, consistirá en una actuación para arreglar y acondicionar las infraestructuras sanitarias de este centro de salud, que ayudarán no sólo al pueblo sino también a la labor de los sanitarios, para que los resultados sean mejores”.En esta intervención se pondrá en marcha una red de abastecimiento moderna “para adaptarlo a los nuevos tiempos”. Según José Plata, director gente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, se había estudiado ya la situación del centro de salud de Baena y habían denotado que no reunía las condiciones de seguridad que debía. “El centro de salud tiene un espacio reducido en Urgencias, por lo que la idea es ampliarlas y, de manera transitoria mientras se acometen estos trabajos, las vamos a traer al espacio quirúrgico que teníamos aquí”.Aunque aún no se sabe cuándo dará comienzo la obra, se estima que pueda empezarse sobre el 17 de agosto y que debe estar terminada antes de que finalice este año. Por su parte, la alcaldesa, Cristina Piernagorda, ha agradecido la celeridad en la respuesta de la Junta. “Esta es una demanda que lleva rondando hace más de 10 años y según se lo expusimos la respuesta ha sido inmediata, sólo podemos agradecer esta inversión que tanto necesita Baena”.