Este mes de agosto del 2020 ha sido uno de los más fuertes en cuanto a incendios forestales y agrícolas

Balance del verano

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Ayer por la noche las sirenas de los bomberos alertaron a los vecinos del pueblo. Un nuevo incendio se desató en la localidad, esta vez, en la zona del cañaveral en la barriada de El Corralar y El Tinte. “Fue muy llamativo porque las llamas eran bastante intensas y grandes, la columna de humo se veía desde todo Baena”, explica el portavoz del Parque de Bomberos de Baena.Un total de 5 bomberos y 3 vehículos intervinieron para extinguir el incendio, que en cuestión de dos horas y media estaba ya apagado. Tras recibir el aviso a las 22:00 de la noche salieron para la zona los efectivos, que terminaron de extinguir las llamas y de refrescar el perímetro sobre las 00:30.Aunque no se sabe si fue o no provocado, lo preocupante era la cercanía de algunas viviendas pegadas a la zona que ardió. “Afectó a los cañaverales y a algunas pocas huertas pero, por suerte, no llegó a las casas”, ni hubo que desalojar a nadie.Tras realizar un balance del verano, desde el Parque de Bomberos, que se encargan de la comarca de Baena y de los municipios aledaños, nos confirman que este mes de agosto “ha sido uno de los más fuertes que estamos teniendo en los últimos tiempos en cuanto a incendios forestales y agrícolas”.A pesar de todo, el repunte grande sigue siendo en accidentes de tráfico, “que son la mayor parte de las salidas”, pero también ha habido muchas salidas en la parte de la Subbética. “Ha dio más movido este verano que otros, especialmente agosto, que ha sido un no parar. A diario con diferentes incendios forestales en la zona de la Subbética”, como los dos grandes que hubo en Luque, dos semanas consecutivas.“Esos han sido los más complicados. Uno fue en la zona del cerro del Algarrobo y el otro por la parte de la zona de Delicias. Estuvimos toda la noche para apagarlos, con refuerzos del INFOCA y, al amanecer, también con apoyos aéreos”, concluye.