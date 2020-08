El torneo en Baena para disputar la Copa de Andalucía de fútbol sala se retrasa hasta después de verano

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

A pesar de que aún no se había anunciado oficialmente, las fechas del 28 al 30 de agosto ya habían sido elegidas inicialmente para que se jugara en el pabellón Juan Carlos I de Baena la Copa de Andalucía de fútbol Sala. Sin embargo, tras una reunión de la Real Federación Andaluza de Fútbol, dado el contexto sanitario, ha quedado en el aire cuándo se celebrará.La RFAF en un comunicado explica que “cuenta con un protocolo higiénico-sanitario para el inicio de la competición 2020/2021 que se encuentra a la espera de la aprobación por parte de la Junta de Andalucía”, hasta entonces, y según explicita “no se podrá iniciar la temporada”.Sin embargo, la Federación sí plantea un posible inicio para mediados del mes de octubre en el caso de las categorías sénior. Mientras que el fútbol base no daría comienzo hasta que no se iniciara el curso escolar.Por otro lado, también trataron la posibilidad de disputar la Copa RFAF, la cual, tambén está pendiente de la aprobación del protocolo sanitario anteriormente mencionado. “En este sentido, y dependiendo siempre del contexto en el que nos encontremos, se baraja la posibilidad de comenzar a disputarla en septiembre”, concluyen.