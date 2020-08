El PSOE dice "basta" a las acusaciones que Luis Moreno lanza a Rojano y Serrano en torno a varios expedientes

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El PSOE de Baena convocó ayer a los medios de comunicación en su sede para zanjar el debate “continuo” sobre unos expedientes a los que alude el exalcalde de Baena, Luis Moreno, actual portavoz de Iporba, en cada pleno y “que utiliza para atacarnos a base de emplear, reiteradas mentiras, manipulaciones y una desinformación permanente”, explicaba el portavoz socialista, Jesús Rojano.Tanto él como la senadora del PSOE, María Jesús Serrano, han dicho "basta" a los "ataques personales" que están recibiendo. “Lo lamentable es que esta sea la historia de nunca acabar con respecto a sus acusaciones contra Rojano y contra mi persona y, lo que es peor, contra mi familia”, apostilló Serrano.En particular, Rojano y Serrano hicieron referencia a varios expedientes que Moreno saca en cada turno de ruegos y preguntas de los plenos municipales, y que se refieren a la relación de los puestos de trabajo, al expediente de legalización de Televisión Baena, a las marcas de Torreparedones, al convenido de El Tejar o al expediente del no urbanizable. Punto por punto, fueron aportando sus explicaciones con el fin de zanjar el debate y de evitar futuros ataques del de Iporba.Moreno también ha hecho referencia a otro expediente de legalización, según matizó Rojano, “pero está equivocado, porque no ha llegado a existir. Se hizo un decreto de paralización de un enganche de una conexión a un usuario en la Plaza de la Constitución y fue recurrido por la empresa”. Sobre ese decreto, explicó, recae una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Córdoba favorable al empresario en la que dice que “esa empresa tiene licencia de actividad concedida por la emisión de cable comunitario, por tanto esa licencia está en vigor”.Tras el repaso por cada uno de los expedientes, los socialistas se dirigieron a Moreno para “que deje de lanzar acusaciones falsas e inciertas” y reconocieron que no volverán a entrar en este debate aunque sí querían aclarar estos puntos públicamente tras los "reiterados ataques". Serrano, por su parte, finalizó pidiéndole al portavoz de Iporba “que deje de mentir y de manchar el honor de las personas" y añadió que "si él no tiene ninguna dignidad, ni ninguna contradicción moral, es su problema, pero si quiere hacer política que la haga pero no con calumnias e injurias”.