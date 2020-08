El Cabildo de la Cofradía decide no sacar este año al Nazareno de la Iglesia de San Francisco el Día de Jesús

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

En esta semana se ha celebrado el Cabildo Extraordinario de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno donde el principal punto que se trató giró en torno a la preparación del Día de Jesús. Y, aunque los acuerdos que se tomaron no fueron definitivos, sí se sabe ya con seguridad que no habrá procesión, que no se celebrará misa en la Iglesia de San Francisco y que la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno no saldrá del templo.Estas decisiones se han tomado basándose en la actual situación de contagios que hay y para prevenir y proteger la salud de los mayores residentes en el Hogar San Francisco, así como de las monjas y trabajadores que les cuidan.Por ello, en caso de que se celebraran actos, cuya decisión definitiva queda en manos de la Junta Directiva, se realizarían en la Parroquia de San Bartolomé o en la Iglesia de Santa María la Mayor. “Estas son las dos posibilidades planteadas para el cambio de ubicación, sin que se haya llegado a determinar ninguna en concreto”, explican desde la Cofradía.Falta por saber si estos actos se harán en presencia del pueblo o en el interior y a puerta cerrada, “solamente con la presencia de representantes de la Cofradía, autoridades y medios locales que lo retransmitan”. Aún está por decidir en cuestión de las medidas higiénico-sanitarias que sean necesarias aplicar para entonces.Por último, durante este Cabildo Extraordinario se presentó, también, el cartel conmemorativo del Día de Jesús, cuyo autor este año es Antonio Toledo Alarcón, “en el que con un fondo en negro se pretende comunicar un gesto de respeto y luto por las víctimas de la cruel pandemia que azota al mundo entero”.