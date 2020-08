El Ayuntamiento abre el plazo para cubrir un puesto temporal de técnico en Informática y Comunicaciones

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El Ayuntamiento de Baena ha publicado en su tablón de edictos de la web municipal una resolución por la que queda abierto el proceso selectivo de personal laboral temporal en la categoría de “Técnico superior de formación profesional en Informática y Comunicaciones”.Entre los requisitos que deben reunir los aspirantes se encuentran el de tener la nacionalidad española, ser mayor de 16 años, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, poseer la titulación de Técnico/a superior de Formación Profesional en Informática y Comunicaciones o relacionada y tener el permiso de conducir clase B.El contrato será temporal y entre las funciones que deberá desempeñar se encuentran la de realizar tareas de mantenimiento informático general de hardware y software, analizar los equipos informáticos, atender pequeñas incidencias en todos los puestos informáticos municipales, realizar reparaciones de equipos de microinformática y asesorar a la Corporación sobre mejoras de equipos y TIC.Los interesados podrán inscribirse hasta el 25 de agosto, cumplimentando toda la documentación necesaria y presentándola en el Ayuntamiento, y el proceso selectivo consistirá en una prueba teórico-práctica de 30 preguntas a realizar en una hora y media. Quienes no superen el umbral de 5 puntos sobre 10 serán calificados como no aptos. Los que hayan superado el 5 tendrán que presentar los méritos para su baremación.