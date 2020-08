Aventur Baena organiza tres 'freetours' nocturnos en Torreparedones para los días 15, 21 y 22 de agosto

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Losnocturnos al Yacimiento de Torreparedones organizados por Aventur Baena han tenido tanto éxito que en agosto repiten. Tres visitas guiadas más, que dan comienzo hoy mismo a las 20:30, para continuar conociendo uno de los rincones más especiales de Andalucía.“Gustó mucho la iniciativa, de hecho, en las dos fechas que pusimos en julio hubo gente que no pudo venir y nos preguntó si ampliaríamos las visitas”, explica José Manuel Ortiz, gerente de Aventur Baena. Y a raíz de esta demanda de personas que aún no han podido visitar el Parque Arqueológico de esta manera alternativa, viendo desde allí la puesta de sol y el anochecer, las fechas que se han fijado son hoy sábado 15 de agosto y la semana que viene el viernes 21 y el sábado 22.Los grupos serán máximo de 20 a 25 personas, por cada guía, aunque si se juntan más visitantes en cada fecha “lo que se hará es dividir el grupo en dos y meter más de un guía, uno empezará por el Castillo y el otro terminará en el Castillo, para evitar que se crucen y se aglomere la gente”.Desde Aventur Baena están muy satisfechos con esta iniciativa, que no tiene un precio fijo, “cada visitante valora lo que quiere pagar al acabar el tour, pero la verdad es que la recaudación ha sido consistente, así que entendemos que han quedado contentos y han valorado bien la visita”.Además, para estas tres nuevas fechas introducirán un nuevo elemento, “a mitad de la visita habrá un detalle que sorprenderá a los turistas”, ahí dejamos la incógnita para no desvelar el misterio.Para todos los que todavía no hayan reservado, recordarles que tienen que ponerse en contacto con la empresa para avisar de su llegada, toda la información la encontrarán a través de su Facebook.