La sala de visitas de la sede judicial de Baena ya tiene mampara que garantiza la seguridad frente al covid-19

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Un total de 28 salas de vistas, entre las que se encuentra la de Baena, de las 38 que están repartidas en las sedes judiciales de la provincia de Córdoba están adaptadas al completo a las medidas de seguridad frente al Covid-19. La Delegación territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local concluyó la instalación de mamparas en el 74% de estos espacios, que funcionan sin incidencias a este respecto desde hace dos semanas, “para garantizar la celebración de juicios con total seguridad”.La gran mayoría de las salas en las que no se han colocado se ubican en la Ciudad de la Justicia, donde los espacios son amplios y se cumplen con las separaciones necesarias.Desde la Consejería de Justicia se cerró con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que estos dispositivos se instalaran en un 50%, y siempre y cuando no se pudiera garantizar la distancia social. “Sin embargo, hemos hecho un importante esfuerzo, no solo económico, pero era necesario para poder garantizar a todos los participantes de un juicio la seguridad”, ha destacado la delegada territorial de Justicia en Córdoba, Purificación Joyera.En concreto las 38 salas de la provincia están repartidas de la siguiente forma: los partidos judiciales de Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Montoro, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba y Puente Genil disponen todos de una única sala y todas ellas han sido habilitadas.En Lucena, Montilla y Posada se han montado en una de las dos salas con las cuenta cada sede; y, por último, en la Ciudad de la Justicia se han instalado mamparas en 17 de sus 24 salas. A pesar de que el plazo de la instalación de estas medidas de seguridad era el 20 de julio, en Córdoba el proceso finalizó hace dos semanas “como muestra de nuestro compromiso por velar por la seguridad de usuarios y profesionales de la Administración de Justicia”.