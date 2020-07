La oposición presenta dos mociones conjuntas sobre eficiencia energética y el Mercado de Abastos

Mociones conjuntas de la oposición

MARTA BAENA SANZ / REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Ayer por la tarde los partidos de la oposición Izquierda Unida, Partido Socialista e Iporba presentaron dos mociones conjuntas en rueda de prensa que llevarán al Pleno ordinario de este mes de julio y en el que quieren abordar los temas de la eficiencia energética de Baena y Albendín y la renovación del sistema de climatización, así como una remodelación, del Mercado de Abastos.Respecto al Mercado de Abastos, el portavoz socialista José Andrés García, explicó que el expediente que presentó el equipo de gobierno en el Pleno del pasado mes de junio, donde se proponía la sustitución de la máquina de climatización del Mercado de Abastos, “carecía de todo lo mínimo que debe tener un expediente y que lo calificamos como una auténtica chapuza”.García explicaba que este expediente quedó sobre la mesa a la “espera de poder encontrar una manera de financiación externa”. Sin embargo, subraya que el equipo de gobierno lejos de sentarse con la oposición inició un “marketing político en el Mercado de Abastos culpando a la oposición ante los comerciantes por no haber aprobado el expediente”.García señala que esta estrategia de victimismo es la que vienen usando desde que alcanzaron el poder para “no hacer nada”. Así resume lo que, bajo su punto de vista, es un intento de tapar la falta de gestión y de capacidad, “primero se excusaron detrás de los sueldos, luego del covid-19 y sino detrás de la oposición que les ‘bloquea’, según dicen”.Ante esta situación la oposición presentará dos mociones conjuntas de los grupos municipales, “la primera para dar una respuesta viable al tema del Mercado de Abastos y no sólo en cuanto a eficiencia energética sino también en cuanto a la modernización, para darle el cambio integral que necesitan estas instalaciones”. Una propuesta que consideran interesante para el desarrollo económico y social de Baena.Por otro lado, el portavoz de Izquierda Unida, David Bazuelo, también mostraba su descontento ante “una situación en la que se nos reclama diálogo constantemente, pero por parte del equipo de gobierno no ejercen ese diálogo”.Indicó que ha sido la oposición quien se ha puesto “manos a la obra para elaborar un expediente completo que le habría tocado hacer al Ayuntamiento. Buscando las líneas de financiación posibles para articular este proyecto”.En lo que al ahorro energético respecta, y señalando que en Baena y Albendín sería necesaria la sustitución de 1.291 puntos de luz por tecnología LED de menor consumo, la oposición propone “preparar el expediente necesario para la solicitud de subvención a cargo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, para la financiación del proyecto de mejora del alumbrado público exterior y tramitar dicha solicitud”. Este cambio, según apuntaba Bazuelo, podría suponer un ahorro anual en iluminación de unos 68.000 euros.