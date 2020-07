IU pide al Ayuntamiento y a la sociedad baenense que se movilicen en contra de los negocios de apuestas

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El grupo municipal de Izquierda Unida en Baena da a conocer una solicitud para la apertura de una nueva sala de apuestas a escasos 200 metros de la SAFA en la localidad baenense, lo cual iría en contra de la moción aprobada conjuntamente por todos los grupos políticos en 2019 que impide la instalación de este tipo de negocios a menos de 1.000 metros de un centro educativo, sanitario o deportivo.El portavoz de IU, David Bazuelo, ha hecho un “llamamiento” a todos los vecinos de Baena y Albendín, a las AMPAS, Asociaciones cultuales y deportivas para que se pronuncien públicamente contra este tipo de negocios. “Lo que pedimos es que la sociedad baenense se movilice contra las casas de apuestas”. De hecho, apunta que los ciudadanos ya han iniciado una recogida de firmas para parar el proyecto.Bazuelo indica que la moción que presentó IU en 2019, y que aprobaron todos los grupos por unanimidad, “prohibía la publicidad de estos negocios en espacios privados o públicos por los que pudieran circular menores así como su instalación a menos de 1.000 metros de colegios”. Sin embargo, apunta que entre los decretos de alcaldía se han encontrado con “esta licencia de petición de apertura de una casa de apuestas”, por eso se han puesto a trabajar para evitarlo. “Ya tenemos una que no se pudo paralizar cerca del instituto y ahora vamos a tener otra cerca de otro centro educativo”.Pedro García, coordinador provincial de IU, ha estado junto a Bazuelo en este anuncio y ha señalado que IU “fue casi pionera en defender que se prohibiera este tipo de publicidad en espacios públicos. Y ahora, el Gobierno Central, a través de Alberto Garzón, ha empezado a legislar con respecto a lo que tiene que ver con la publicidad de las salas de apuestas, limitando sus horarios para frenar la ludopatía, etc.”. Eso es precisamente lo que proponen trasladar al Ayuntamiento de Baena “para que no se convierta en un pueblo donde los negocios de juego sean bien acogidos”.Bazuelo aboga por buscar una fórmula, como ya han hecho otros ayuntamientos, que pudiera permitir paralizar al menos durante un año la licencia de obras. "Aunque la moción se aprobó y está vigente ni el anterior Ayuntamiento ni el actual han hecho nada y tememos que este negocio se instale en Baena a no ser que busquemos otra alternativa". IU propone así paralizar el proyecto para desarrollar la normativa y evitar la construcción, "queremos la ciudadanía de Baena se pronuncie para que quede claro que no quiere este tipo de negocios en su pueblo y, menos aún, cerca de un centro educativo".