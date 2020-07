‘Hasta el último hombre’ se proyectará esta noche en el ‘Cine Errante’ en el Patio de Juan Alfonso de Baena

Sobre la película

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Esta noche darán comienzo las sesiones de cine de verano con la película ‘Hasta el último hombre’, que este año no se realizarán en su habitual emplazamiento del Cinema Parque, sino en diferentes puntos de la localidad donde, en lugar de estrenos, se proyectarán películas de diferentes épocas del mundo cinematográfico.‘Cine Errante’ es el nombre de esta actividad, englobada dentro de la programación de la Delegación de Juventud de Baena para este verano, y comenzará esta noche a las 22:00 en el Patio del colegio Juan Alfonso de Baena (Adibae), junto a la Caseta Municipal.El resto de miércoles, 23 y 30 de julio y 6 de agosto, el proyector se instalará en otras zonas de Baena como la Plaza Palacio, el Paseo de Guadalupe o El Juncal, “sitios espaciosos donde puede llevarse a cabo esta actividad sin problemas a la hora de guardar las distancias”, comentaba la concejal de esta área, Lidia Pozo, en rueda de prensa.Hasta las 00:00 de la noche los espectadores podrán disfrutar de este paseo por la historia del cine, totalmente gratuito, que por motivos de seguridad tendrá un aforo máximo de 50 personas.Un joven médico militar participa en la batalla de Okinawa durante la II Guerra Mundial, pues quería servir a su país, pero no sin antes hacerse la fiel promesa de que no tocará ni un arma. Su misión, lejos de acabar con la vida de sus oponentes, fue la de salvar a cuantos hombres pudo. Así, se convirtió en el primer objetor de conciencia en la historia estadounidense en recibir la Medalla de Honor del Congreso.