Este año la Festividad de la Virgen del Carmen no ha podido realizar su habitual procesión por el pantano

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Este año la Festividad Día de la Virgen del Carmen en Albendín ha sido muy distinta a la de los últimos tiempos. Por motivos de seguridad, la eucaristía ha sido en la parroquia y no en el pantano como era habitual. En la misa han estado presentes los alcaldes de la pedanía, José Antonio García, y de Baena, Cristina Piernagorda, junto al nuevo presidente y su junta directiva del Club Naútico.La Virgen Nuestra Señora del Carmen no ha podido realizar su recorrido procesional por el Pantano de Vadomojón, debido a la situación excepcional que estamos viviendo en la actualidad. Lo que no ha impedido celebrar, por lo menos, una misa en su honor, a pesar de no poder recorrer las aguas en barco como en anteriores años.Baena tampoco ha celebrado la procesión del Carmen que transcurre por las calles adornadas del pueblo, en un año en el que los actos religiosos están viéndose afectados por las medidas sanitarias y de seguridad del covid-19.