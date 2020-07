El PSOE lamenta que se haya archivado el expediente de declaración de interés turístico de la Semana Santa

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El Partido Socialista de Baena informó ayer a los medios de comunicación sobre la resolución, por parte de la Secretaría General de Turismo, que se ha archivado el expediente de declaración de interés turístico internacional de la Semana Santa de Baena por no haber presentado las publicaciones internacionales que se exigían para mantener el informe abierto.El portavoz socialista, Jesús Rojano, acusó al equipo de gobierno de haber “ocultado esta resolución de forma deliberada”, pues la recibieron a fecha 7 de julio y la oposición ha tenido constancia veinte días más tarde. “Un expediente por el que se nos tachó de haber engañado a la ciudadanía en agosto de 2019, cuando la Alcaldesa dio una rueda de prensa diciendo que tenían que empezar ese informe desde cero y de que sería una de sus prioridades salvar esta declaración de interés turístico internacional”.Sin embargo, Rojano defiende que ese expediente estaba completo, únicamente a falta de las 10 publicaciones internacionales exigidas, que consistían en la contratación de publicidad sobre la Semana Santa de Baena. Se lamenta, por ello, de que el actual Ayuntamiento haya desaprovechado una “oportunidad única que tenía el pueblo de Baena”, pues este expediente estaba tramitado por la anterior orden que regulaba la declaración turística internacional.Ahora, según apunta, es mucho más complicado pues la nueva orden exige unos requisitos mucho más rigurosos, “hace falta de un estudio de un año, activar las páginas web, todos los medios de difusión y en varios idiomas, hacer un registro de todos los visitantes de esas páginas web…”, explicó. “Ahora, por muy buena voluntad que tengamos todos los grupos políticos va a ser mucho más complicado cumplir con las nuevas exigencias para conseguir esta declaración de interés turístico”.También presente en la rueda de prensa estuvo Lola Cristina Mata, quien fue la mayor responsable de la gestión administrativa, del trabajo previo de coordinación con la Agrupación de Cofradías y con todos lo que tuvieron relación con la elaboración de este expediente durante la anterior legislatura.Mata declaró: “El expediente hoy por hoy está muerto” y mostró su indignación ante la “dejadez y la desidia del Ayuntamiento ante todo el trabajo duro que hicimos entre todos para sacar adelante este proyecto”. Y más después de que “la Alcaldesa dijera en la rueda de prensa de agosto de 2019 que el expediente se encontraba en el punto cero”, pero desde entonces, un año después, no han hecho nada, “no han tenido tiempo para hacer ni una sola publicación en un tema que consideraban prioritario”.En opinión de Rojano, “la Alcaldesa nos debe una disculpa al PSOE por las acusaciones que lanzó contra nuestro gobierno, pero ahora también le debe una disculpa al pueblo de Baena porque tenía partida presupuestaria suficiente, por lo que no valen excusas ya”.