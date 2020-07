El equipo de gobierno propone destinar 40.000 euros a la tramitación del expediente de declaración turística

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El equipo de gobierno de Baena responde en rueda al Grupo Socialista por el caso del expediente de declaración de interés turístico internacional a la Semana Santa de la localidad. La alcaldesa, Cristina Piernagorda, comenzó diciendo que querrían haber tenido esta reunión antes, “pero entendíamos que primero debíamos comunicárselo a las cofradías baenenses, con las que ya hemos podido hablar sobre este asunto”.Piernagorda mostró su pesar, “porque nuestra Semana Santa está siendo utilizada como un arma arrojadiza contra el actual equipo de gobierno”. La alcaldesa señaló en esta acción una clara “intención partidista” por parte del PSOE y tachó de “surrealista el invitar en rueda de prensa a que no se nos vote en las próximas elecciones”.El equipo de gobierno explicó ayer por la tarde en qué punto se encuentra el expediente y hacia dónde se dirige actualmente, pero, ante todo, subrayó que cuando tomaron posesión del cargo el expediente ya estaba desistido. “Tras buscar el expediente sin que el anterior equipo de gobierno me lo facilitara el 2 agosto me puse en contacto con la Secretaría de Estado de Turismo para que me remitiera una copia integral del expediente”.Y señaló que a fecha 21 de agosto de 2019 ese expediente se encontraba ya desistido al no haber acreditado desde alcaldía las actuaciones promocionales requeridas. “Y se nos adjunta una nueva normativa de 2019 porque había cambiado”. Todo esto, según apuntaron, fechado el 19 noviembre 2018, “cuando se pusieron en contacto con el anterior Ayuntamiento para indicarle que las acciones promocionales no se ajustaban a la normativa porque no estaban acreditadas y que las publicaciones presentadas se habían rechazado”. Tras esto, se les dio 10 días para subsanar, advirtiendo que el expediente quedaría desistido de no presentarse la documentación.El delegado de Turismo, Javier Vacas, recriminó al PSOE que “lo que ellos no hicieron durante años, en cuestión de las publicaciones que correspondía y que se especificaba bien que tenían que ser de medios internacionales, se nos pedía que lo hiciéramos nosotros en dos meses, de octubre a diciembre de 2019”.Actualmente, el Ayuntamiento está gestionando este expediente rigiéndose por la nueva orden de 2019, lo cual requiere unos requisitos más exigentes, y han anunciado que en el pleno de esta tarde propondrán que se destine una cantidad de 40.000 euros exclusiva para esta tramitación de declaración de interés turístico internacional y que "esperan recibir el apoyo del PSOE, si tanto les importa la Semana Santa".