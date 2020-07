El Ayuntamiento recuerda a sus vecinos el uso de mascarillas en espacios abiertos, obligatorio desde hoy

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

La Junta de Andalucía ha publicado en el BOJA la aprobación del uso obligaotiro de mascarillas en espacios abiertos y cerrados de uso público para todas las personas de seis años en adelante. Esta nueva medida tendrá que aplicarse con independencia de que pueda mantenerse la distancia de seguridad de metro y medio en espacios al aire libre, según recuerda el Ayuntamiento a través de sus RR.SS.La mascarilla será obligatoria también para circular por playas y piscinas, eximiendo de su uso durante el baño o mientras se permanezca en la sombrilla o toalla. Tampoco será necesaria en caso de prácticas deportivas al aire libre, siempre que sea individualmente.Ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.El BOJA también especifica que la obligación del uso de la mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la misma.Tampoco para aquellas personas que por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.Además, se modifica el apartado sobre velatorios y entierros destacando que podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo de 25 personas en espacios al aire libre o de 10 personas en espacios cerrados, sean o no convivientes. La participación en el funeral o en la comitiva para el enterramiento o cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de veinticinco personas, entre familiares y allegados.Así mismo, se recuerda que las sanciones por incumplimiento de esta norma son de hasta 100 euros.