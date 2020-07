El Atlético Baenense FS peleó su ascenso a 3ª División Nacional hasta el último minuto contra el Bollullos

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El presidente del Atlético Baenense FS, Vicente Hueto, explica a Baena Digital que se esperaban su ascenso a 3ª División Nacional de fútbol sala ya que llegaban al partido final con una ventaja de 14 puntos respecto de los segundos de la clasificación por lo que, prácticamente, tenían la temporada ganada. “Lo que no nos esperábamos era jugar el ascenso de esta manera como lo hemos jugado y llevarnos el triunfo de la manera que nos lo hemos llevado”.El confinamiento también ha alterado el ascenso del Atlético Baenense FS, haciéndole jugar menos partidos de los que estaban previstos, pero eso no ha dañado la satisfacción por una merecida victoria.Así lo reconocían esta semana ante el equipo de gobierno de Baena, cuando eran recibidos en el Salón de Plenos tanto a jugadores como al cuerpo técnico del Atlético Baenense FS por su ascenso a 3ª División Nacional de fútbol sala, al ganar contra el C.D. Bollullos de Huelva por 7 goles a 2.“En principio no nos imaginábamos este final porque esta temporada ha sido un poco atípica, porque debido al confinamiento nos han faltado 7 partidos, pero nosotros la temporada la teníamos medio solucionada”, añade.Sin embargo, y a pesar de la ventaja con la que partían, Hueto reconoce los “nervios durante el partido” y, por eso, “hasta que no vimos el resultado final no pararon los nervios porque el Bollullos fue un buen rival y estuvo luchando hasta terminar el partido”.