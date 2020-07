Dos alumnas baenenses recogen su diploma como ganadoras del concurso #sebuscapoetaencasa

‘Dónde estará ese lugar’ y ‘Volverá’

Esta mañana el delegado de Cultura del Ayuntamiento, Javier Vacas, hacía entrega de los tres premios del concurso #sebuscapoetaencasa que, tras la deliberación del jurado, ha tenido dos ganadoras y un accésit. Por un lado, el cheque de 50 euros para material escolar que han recogido Ana Bernal y Carmen Pozo, junto con un diploma y un lote de libros con bibliografía de Baena y de la Cueva del Yeso que también ha recibido Juan Diego Vera.Alumnos de entre 14 y 16 años han participado en este concurso de poesía, “una actividad que se propuso a lo largo del confinamiento para hacer más ameno el encierro y para que la juventud aportara su trabajo de poesía y reflejaran, desde su punto de vista, la situación que estaban viviendo”, ha comentado Vacas.Un concurso pionero en la localidad, a consecuencia de la pandemia, aunque esperan que “el año que viene se pueda celebrar otro certamen de poesía y narrativa que se hará con tres categorías que se dará a conocer a los centros escolares públicos y concertados para su participación”.Ana Bernal (15 de años) se enteró por una amiga de la celebración del concurso, “como siempre me ha gustado mucho escribir pues me animé a participar”. A pesar de que reconoce tener más afinidad con la narrativa, “nunca antes había escrito poesía y ha sido bonita la experiencia”. Su escrito iba dirigido a la etapa de madurez de una persona que va encontrando su camino y se titula ‘Dónde estará ese lugar’.Mientras que Carmen Pozo (14 de años) se ha inspirado en la Semana Santa que este año no ha podido celebrar Baena para lanzar un mensaje esperanzador de cara al próximo año, deseando que regresen las procesiones con su poema ‘Volverá’.