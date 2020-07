Decobaena saca el lado más artístico de los baenenses que decoran paraguas para la calle Salvador Muñoz

Originalidad y creatividad

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

La segunda jornada de Decobaena continúa siendo un éxito. La actividad de decoración de paraguas en la Caseta Municipal de Baena, lanzada por Sake y Dani Roldán, con la colaboración del área de Juventud, está dirigida a que pequeños y adultos se animen a sacar su lado más artístico para decorar un total de 300 paraguas que serán colgados en la calle Salvador Muñoz de Baena.La actividad dio comienzo el martes 14 de julio a las 20:00 y hasta la Caseta se acercaron más de 30 personas. “Hay 300 paraguas y la intención es que sean pintados por los participantes del taller”, explicaba el artista local Sake. Quien apuntó que todos los asistentes han tenido que pasar por una inscripción previa donde no se establecía edad para participar.Ayer jueves, la concejal de Juventud, Lidia Pozo, y la Alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, también se dieron una vuelta para ver cómo avanzaba la actividad y quedaron sorprendidas ante la calidad de algunos de los trabajos que vieron. Sin embargo, a pesar de que este taller estaba previsto para realizarse en dos días, martes y jueves de esta semana, aún quedan más de 100 paraguas por decorar, así que se ha emplazado a los participantes a continuar el próximo martes, día 21 de julio.“Hay gente que tiene su punto artístico y a otros simplemente les gusta y han querido intervenir en la actividad. En general hay de todo, que es lo que se pretendía, que fuera muy abierta”, para potenciar el estilo libre de cada uno. “La intención es que los paraguas hagan de toldo en esta calle y que den sombra pintados de una manera exclusiva”.Entre los participantes encontramos a Sheila, una mallorquina recién trasladada a Baena junto a su familia, que no dudó en apuntarse con sus dos niños de 5 y 9 años. “A mí me encanta pintar y al pequeño también, siempre que hay este tipo de actividades me apunto porque las disfrutamos mucho. Llevamos ya cuatro paraguas”. Entre sus creaciones, una tan original que representa una sandía y otras que van improvisando sobre la marcha.También presente está Javier Valverde, investigador de la Facultad de Farmacia en Granada, diseñando un paraguas científico a base de moléculas, microscopio, el núcleo atómico, “reivindicando la necesidad de la ciencia y más en estos tiempos que corren”.