PSOE, IU e Iporba reclaman desbloquear el expediente de contratación del servicio local de Ayuda a Domicilio

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

Los grupos municipales de PSOE, Izquierda Unida (IU) e Independientes por Baena y Albendín (Iporba) han solicitado, de manera conjunta, que se realicen los informes jurídicos, económicos y técnicos necesarios para "evaluar la idoneidad o no" de abordar la gestión directa del servicio de Ayuda a Domicilio por parte del Ayuntamiento de Baena y, de este modo, poder desbloquear así el expediente, que "se encuentra paralizado en estos momentos por el equipo de gobierno", según denuncia la oposición.Tras haber sido impugnado el pliego de cláusulas administrativas para la contratación del servicio de Ayuda a Domicilio, el Pleno de la Corporación se vio en la obligación de anularlo el pasado 30 de abril. En ese sentido, los grupos de la oposición solicitaron al equipo de gobierno que "dejara sobre la mesa" el nuevo pliego y se elaboraran los informes necesarios para analizar y estudiar la posibilidad y viabilidad de una gestión directa por parte del Ayuntamiento.Los tres grupos políticos se comprometieron a prestar su apoyo al equipo de gobierno "mientras se realicen estos informes", para que la actual empresa gestora y, por tanto, las trabajadoras siguieran cobrando por el servicio prestado.Pasado un mes y medio, y según han expresado los tres grupos municipales, “desde el equipo de gobierno no se ha llevado a cabo gestión alguna, dejando el expediente totalmente paralizado y sin dar información a los grupos de la oposición”.Ante esta situación y en base a lo recogido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, que permite la solicitud de informes por parte de un tercio de los concejales de la Corporación, los tres grupos de la oposición “nos hemos visto obligados a solicitar la emisión de estos informes, ya que el equipo de gobierno ni lo ha hecho, ni parece que tenga interés alguno por desbloquear este expediente”.Desde PSOE, Izquierda Unida e Iporba han manifestado la necesidad de estudiar en profundidad las dos posibles opciones que hay sobre la mesa: tanto la gestión directa como la gestión indirecta, y analizar cuál permitiría un desarrollo del servicio de Ayuda a Domicilio más eficaz y que ofrezca mejores condiciones, tanto a los usuarios como a las trabajadoras.La presentación conjunta de esta solicitud por parte de diez de los 17 concejales que componen el Pleno de la Corporación, reactiva ahora el expediente, al ser preceptiva la emisión de estos informes que “permitirán tomar las decisiones oportunas mirando siempre lo que sea mejor para los usuarios y para las trabajadoras”.Por último, los grupos solicitantes han manifestado que “una vez más son los grupos de la oposición los que tienen que dar un paso al frente para buscar soluciones que desde el equipo de gobierno no son capaces de dar, y esta no es desde luego la mejor manera de gestionar”.