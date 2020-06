Los empresarios feriantes de la provincia convocan una marcha rodada para denunciar su "abandono y olvido"

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Más de 400 vehículos participaron ayer en una marcha rodada entre Aguilar de la Frontera y Lucena, convocada por la plataforma de comerciantes y empresarios feriantes de Andalucía (Cefan), para reclamar la "dignificación" del sector y la puesta en marcha de "medidas urgentes" para paliar la situación de "abandono y olvido" que aseguran estar viviendo a causa de la crisis del coronavirus."Tras más de seis siglos de historia demostrables en el sector andaluz de las ferias y fiestas de Andalucía, a día de hoy la figura del empresario feriante aún no es reconocida como un sector empresarial y eso que generamos directa e indirectamente millones de euros en los meses estivales", denunció el colectivo mediante un comunicado, en el que lamentaban el "abandono y olvido total" por parte de las Administraciones públicas "hasta el punto de no tener un epígrafe propio en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)"."Somos más de 20.000 las familias que comemos directamente de este sector empresarial a nivel andaluz y nos sentimos olvidadas, ya que desde las Administraciones públicas no nos han tenido en cuenta en ninguna de las fases de la desescalada hacia la nueva normalidad, en la cual tampoco ejerceremos nuestra profesión", señaló Cefan, en referencia a las declaraciones que hizo el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, quien la pasada semana trasladó lani romerías por el covid-19.En ese sentido, los empresarios feriantes denunciaron ayer que se les "coarta la libertad de circulación y venta comercial" de sus productos o servicios y que, además, tampoco han podido acogerse a las ayudas públicas que el Estado ha destinado a autónomos y pequeñas y medianas empresas. "Precisamente por las características de este sector, la mayoría de nosotros cesamos nuestra actividad durante los meses de invierno", explicaron.De igual modo, desde Cefan denunciaron ayer que tampoco han recibido por parte de las Administraciones un protocolo de seguridad frente al covid-19 en el que se les informe de las medidas sanitarias necesarias y del modo en que deben adaptar sus negocios y atracciones para garantizar la seguridad de los usuarios y de los propios trabajadores."Muchas de nuestras familias se encuentran aplazando hipotecas o en la máxima ruina, sin un trozo de pan que llevarse a la boca", denunciaron desde el colectivo de empresarios feriantes, que defendieron la necesidad de "reivindicar y exigir el reconocimiento y dignificación de nuestro sector ", así como la puesta en marcha de "un plan de medidas y ayudas específicas a nuestra profesión frente la actual pandemia del covid-19".