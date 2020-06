Los centros y espacios culturales de la Junta fijan, con carácter general, su aforo máximo en un 65 por ciento

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha fijado las nuevas medidas preventivas de salud pública que regirán a partir de mañana domingo, 21 de junio, en la fase de salida del estado de alarma en los espacios y centros culturales de la Consejería.Así, los museos, colecciones museográficas y salas de exposiciones tendrán un aforo limitado al 65%, tanto para visitas como para las actividades culturales, mientras que las visitas de grupo serán de un máximo de 20 personas, incluyendo el guía.En cuanto a monumentos, conjuntos arqueológicos y enclaves, tanto de titularidad pública como privada (al igual que en el caso de los museos), el aforo se limitará al 75 por ciento en los espacios libres y al 65 por ciento en los cerrados. Estos porcentajes serán de aplicación tanto a las visitas como a la realización de actividades culturales. Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta 25 personas incluido el guía, estableciendo recorridos obligatorios para evitar aglomeraciones.Asimismo, en archivos, bibliotecas y centros de documentación no se podrá superar el 65% del aforo permitido y la devolución del material bibliográfico y documental conllevará el sometimiento de un periodo de cuarentena.Por otro lado, para cines, teatros, auditorios, circos y espacios similares públicos o privados, se deberá contar con butacas preasignadas, siempre que no superen el 65 por ciento del aforo permitido en cada sala, permitiendo la asistencia máxima de 800 personas para lugares cerrados y 1500 personas en actividades al aire libre. Además, se propone el agrupamiento de espectadores cuando se trate de unidades familiares o de convivencia.En el caso de otros recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas distintos, el público deberá permanecer sentado y no superar el 65% del aforo, permitiendo la asistencia de 800 personas para lugares cerrados y 1500 personas en actividades al aire libre.Además, con carácter general y sin perjuicio de las normas generales establecidas por autoridades sanitarias o protocolos específicos, se atenderán las recomendaciones específicas elaboradas por el Instituto del Patrimonio Cultural de España y del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico para las tareas de limpieza y desinfección en inmuebles históricos o en proximidad de bienes culturales, extremando la limpieza en zonas de uso común y superficies de contacto más frecuentes.Se instalarán elementos y barreras de protección para el personal de control y vigilancia en los accesos y lugares de información y atención al público, manteniendo la distancia de seguridad y estableciendo procedimientos para el recuento y el control del aforo, con carteles y otros documentos informativos sobre las medidas higiénicas y sanitarias y sobre el aforo máximo.Por último, respecto a las medidas destinadas a colectivos artísticos, se han definido medidas de higiene y prevención (mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad, limpieza y desinfección de vestuario, etc.) y a la producción y rodaje de obras audiovisuales (equipos de trabajos reducidos al mínimo imprescindible, rodaje en espacios previa autorización del ayuntamiento...).