El Hospital Quirónsalud Córdoba pone en marcha una campaña para el Banco de Alimentos Medina Azahara

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha puesto en marcha una campaña de recogida de alimentos no perecederos, que entregará a la Asociación Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba para su distribución. Esta campaña, que permanecerá hasta el próximo 12 de junio, se dirige a los trabajadores del hospital así como a pacientes y vecinos de las zonas cercanas al centro que quieran participar.Las circunstancias excepcionales de los últimos meses, causadas por la pandemia de Covid-19, han provocado no sólo una crisis de ámbito sanitario, sino también en el ámbito social. Son muchas las personas que han perdido su trabajo o que han visto reducidos sus ingresos y muchas las familias que se encuentran en una situación de necesidad.Así, desde el hospital se quiere colaborar en aliviar algo la situación que viven muchas personas en la actualidad en la ciudad. Los interesados podrán entregar los alimentos no perecederos (legumbres, aceite, leche, conservas de carne y pescado y alimentación infantil, entre otros) en horario de 9.00 a 18.00 horas.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa...El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.